鍾培生媽咪生日與港姐畫家慶祝 58歲朱潔儀keep 得住

鍾培生早前宣布成立 HKTCG，將香港打造成亞洲 Trading Card Game 及 Sports Card 中心，他形容是全世界最大卡鋪 HKTCG已於 iSQUARE 2 樓開始試業，並於 7 月 4 日正式開幕。鍾培生向來都不假手於人，自己落鋪打點，就連媽咪都落埸幫手。不過，在試業期間引來不少意見，鍾培生亦有拍片或留言回應。
為卡鋪忙到一頭煙，幸有老婆莊雅婷炮製愛心餐醫肚，鍾培生大晒老婆為他整的魚翅撈飯，兼大嗌多謝老婆。適逢鍾媽媽月底生日，出名孝順的他當然要抽空出席媽咪的生日會。鍾媽媽與幾位好友食飯，其中一位是1989年香港小姐亞軍朱潔儀，她在網上分享照片，現年58歲的她保養得宜，樣貌及身材也沒有大太大變化。
朱潔儀雖然已淡出娛樂圈多年，但仍不時在社交平台分享近況。她淡出娛樂圈後，專注進修藝術，先後修讀香港城市大學及香港中文大學的藝術課程，更拜師水墨畫大師王無邪，潛心鑽研畫功與書法，尤其擅長繪畫花卉，因而獲「港姐畫家」之稱。她的作品錯曾於北京、上海、澳洲、日本及韓國等地展出，更獲寧波美術館、北京恭王府及新加坡孫中山紀念館等機構收藏，藝術成就備受肯定。朱潔儀亦擅長投資經商，早已躋身富婆行列，現居於淺水灣一個逾3,000呎的豪宅。
從朱潔儀上載的大合照見到，莊雅婷穿上粉紅色的恤衫配長褲現身，打扮有點老成，但難掩起的腹部。鍾培生則從後抱住老婆，非常恩愛。