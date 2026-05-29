鍾培生媽咪生日與港姐畫家慶祝 58歲朱潔儀keep 得住

鍾培生早前宣布成立 HKTCG，將香港打造成亞洲 Trading Card Game 及 Sports Card 中心，他形容是全世界最大卡鋪 HKTCG已於 iSQUARE 2 樓開始試業，並於 7 月 4 日正式開幕。鍾培生向來都不假手於人，自己落鋪打點，就連媽咪都落埸幫手。不過，在試業期間引來不少意見，鍾培生亦有拍片或留言回應。

為卡鋪忙到一頭煙，幸有老婆莊雅婷炮製愛心餐醫肚，鍾培生大晒老婆為他整的魚翅撈飯，兼大嗌多謝老婆。適逢鍾媽媽月底生日，出名孝順的他當然要抽空出席媽咪的生日會。鍾媽媽與幾位好友食飯，其中一位是1989年香港小姐亞軍朱潔儀，她在網上分享照片，現年58歲的她保養得宜，樣貌及身材也沒有大太大變化。