香港Comic Con｜邊佑錫人氣勁 Mads Mikkelsen炸雞叔出席開幕典禮為舞獅點睛 (有片)

由天下一集團（One Cool Group）協辦的首屆《Hong Kong Comic Con》（HKCC），今日（29日）起一連三天在香港會議展覽中心舉行；早上11時許，古天樂出席開幕典禮，由徐頴堃、森美擔任司儀，韓劇男神邊佑錫、丹麥巨星麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、《絕命毒師》（Breaking Bad）演員「炸雞叔」Giancarlo Esposito、《回到未來》（Back to the Future）飾演博士的基斯杜化萊（Christopher Lloyd） 、Norman Reedus和Daniel Logan，幾位國際紅星同場吸引大批粉絲支持，當中以邊佑錫最多fans，香港代表古天樂人氣亦不輸幾位海外紅星，吸引不少日本影迷cosplay成《九龍城寨之圍城》角色到場支持。

活動上，方力申亦有現身捧場。其後，台上舉行充滿中國色彩的開幕儀式，並安排舞獅坐鎮，眾星齊齊為舞獅點睛及大合照，又拿起「戰鬥碗」乾杯，氣氛熱烈。

下午時段，伍允龍、元華現身座談會，分享「反派的功夫精神」，兩人演過的人氣角色不乏奸角，伍允龍談到為《九龍城寨之圍城》扮演「王九」一角的趣事，元華則憶起自己演過的最難演角色，令他最難忘及最介意角色是演強姦犯，自言演到「面都紅晒」。另外，羅家英也有應邀參與首屆Comic Con，出席「唐三藏30週年Figure」活動。