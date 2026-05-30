大死撐日專訪｜林日曦嘆都巿人忙到無時間唔開心 毛舜筠：撐唔掂就要放手(有片)

每個人都總有「死撐」時刻，是好是壞，難一概而論。林日曦(腦細)自編自導自演的舞台劇《大死撐日》，獲影后毛舜筠(毛姐)獻第一次舞台劇演出，更會「查篤撐」大唱粵曲，撐足44場。劇本創作於疫情年間構思，林日曦有感而發，「我覺得好多人好唔開心，同時間又好忙，每日處理好多事，唔得閒唔開心。」毛姐認為有時死撐能帶來突破，但當撐到透不過氣，就如考慮放手，「最難係有啲關係無辦法放手，要點樣撐落去。」

當年因疫情暫時擱置的劇本，去年從抽屜取出搬上舞台，林日曦、毛舜筠將聯同楊偉倫、白只和胡麗英，於8月28日起假香港演藝學院歌劇院上演，日前(29日)公售一票難求，宣布加開7場合共上演44場「大龍鳳」，於下周三(3日)公售。毛姐從演48年，影視作品無數，經歷香港影業黃金期的飛紙仔年代，今次初踏台板兼要唱粵曲，身經百日戰的她坦言，是演藝生涯最大壓力的工作之一，「以前用菲林拍電影，唔會每場戲都由頭拍到尾，因為成本好貴，加上電影興旺時，演員真係唔會到齊，真係拍完你一句到我一句，飛紙仔都唔會有壓力。」

由於無NG要一氣呵成，毛姐希望盡早熟讀，林日曦卻習慣改至最後一刻，今年1月進行超前彩排，破例讓毛姐先看劇本，毛姐憶述，「只有我一個看了劇本，其他人全部都沒看，我好少這樣工作……」林日曦更正：「其實她才是例外，我冇試過讓人彩排前睇劇本。」彩排後，林日曦自覺劇本很不濟，決定重寫劇本。然後一拖就逾3個月，令首演舞台劇的毛姐更忐忑不安。

假如無劇本 演唔演？

好奇問毛姐，假如一直收不到劇本，可會答應參演，林日曦即搶白道：「我覺得一定唔肯。」旁邊的毛姐笑著搖頭，「對於我來講，其實今次流程已好新，佢叫我唔好背熟劇本，因為彩排時都會改。但我覺得熟能生巧，臨時變才變到，否則就會掛住記台詞，我對眼會話俾你知，我記緊台詞，好冇安全感。」結果，腦細爆發創作小宇宙，交出令毛姐佩服的劇本。

活得不快又撐得辛苦

林日曦和毛舜筠在《大死撐日》演姊弟，他簡介說，「我演遇到人生挫折，好唔開心嘅細佬，毛姐係乜都要撐住頭家，連街坊朋友都都要撐住，甚至頂住成條村，好辛苦。」故事圍繞一對活得不快又撐得辛苦的姊弟，林日曦觀察周遭很多人活得不開心，「人類好易唔開心，同時又好忙，唔得閒唔開心，仲有好攰，或者你根本就唔夠瞓，但喺你好忙嘅階段，唔會理瞓得兩粒鐘，個個都攰係好正常，但其實唔正常。原來你要處理下身體或情緒，死撐到極致就會反駁，反駁前處理下會較好。」毛姐認為「死撐」可應用於工作、生活、感情、人際關層面，「例如你做運動都係撐，有時死撐的結局係好，有時係唔好。今次套劇係針對抑壓嘅情緒，好多時到死都解唔開，點解人生咁唔開心，因為有好多抑壓。」