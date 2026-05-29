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娛樂
出版：2026-May-29 22:10
更新：2026-May-29 22:10

TVB年中節目巡禮2026丨無綫落重本搞AI 生成羅嘉良《模範律師團》仲見到有洗米華

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《正義女神》引伸出來的《模範律師團》請來羅嘉良主演。

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「TVB年中節目巡禮2026 」於今日（29日）在會展舉行，TVB投放了不少資源在AI技術，發布會上見到不少AI的作品，當中更有劇集預告片是全由AI生成出來，如《正義女神》引伸出來的《模範律師團》、《枱底人生》。活動上亦特別介紹今年初成立的FF工作室，該部門主力製作的A.I.微短劇及微動畫，他們製作的AI作品一一呈現在活動上，包括有：《頂流之后》、《楊家將》、《贏在終點線》、《少年鍾馗》、《東張三俠》。

之前他們製作的《在我心中，你是獨一無二》、《AI靈接觸》及《被出軌的人》以及正在播映中的《AI930︰社畜求生101》口碑參半，但可見無綫花了不少資源在AI技術上並多作嘗試。

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《模範律師團》是以《正義女神》的高淑樺、高成彬做主線，陳煒當然會上陣，其他演員陣容亦曝光，當中楊茜堯、羅嘉良、張曦雯、何廣沛、劉佩玥及滕麗名。過去有份參演的演員需要抽時間拍攝部份片段，但無綫放棄貫常做法，全片由AI生成出來，由於羅嘉良比較多時間在內地工作，要他專程返港拍幾分鐘影片，其實頗浪費時間，今次TVB用AI製作預告片，的確令人有些驚喜。

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無綫另一部作品《枱底人生》更是沒有公布演員名單，全條預告片都是由AI生成，劇情與澳門賭場有關，預告片中更驚見「洗米華」周焯華坐Mandy Lieu大髀的埸口，而AI生成的角色則混入了陳展鵬、陳豪、黎耀祥、馬國明、張振朗的外型，女主角方面見到有一頭金髮的女子。

不過，去年羅子溢、蔡潔、陳楨怡、莊思敏、黎澤恩、陳少邦、林熹瞳、鄧美欣、李君妍、陳若思、郭珮文、衛志豪、董敬文、廖家爵齊齊亮相當時名叫《枱底》的拜神儀式，眾人對劇情隻字不提。

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此外，洪永城及黃翠如主持的《走過歷史大地》，一樣加入大量AI元素，製作組用AI把二人「送回」以前，利用高精度還原技術，重現遺址建築物外，還重塑背後的歷史事件、人物、生活等相關場景，帶領觀眾穿越時空，輕鬆有趣地感受歷史、認識歷史。

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