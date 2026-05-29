TVB年中節目巡禮2026丨無綫落重本搞AI 生成羅嘉良《模範律師團》仲見到有洗米華

「TVB年中節目巡禮2026 」於今日（29日）在會展舉行，TVB投放了不少資源在AI技術，發布會上見到不少AI的作品，當中更有劇集預告片是全由AI生成出來，如《正義女神》引伸出來的《模範律師團》、《枱底人生》。活動上亦特別介紹今年初成立的FF工作室，該部門主力製作的A.I.微短劇及微動畫，他們製作的AI作品一一呈現在活動上，包括有：《頂流之后》、《楊家將》、《贏在終點線》、《少年鍾馗》、《東張三俠》。

之前他們製作的《在我心中，你是獨一無二》、《AI靈接觸》及《被出軌的人》以及正在播映中的《AI930︰社畜求生101》口碑參半，但可見無綫花了不少資源在AI技術上並多作嘗試。