洪嘉豪怕 AI 複製 DNA 代產子 談Gareth.T 新戀情：係咪都恭喜咗先！

洪嘉豪今日到出席香港建造學院開放日，擔任「建造音樂 C」與學生大玩遊戲。他表示自己屬於「Gen C」，與年青人未見有代溝：「我係 Construction（建築）嗰個 C，佢哋係 Gen Z！其實建築嘅嘢，我本人可能砌個櫃都應該唔得㗎喇，最畀心機砌嘅，可能係賽車模擬器嗰架車，而架車就要太多器材所以交返畀專業人士解決啦！」

洪嘉豪笑指「超級唔與時並進」，依舊用最「熟手」方法做歌：「我知依家好多人用 AI 做歌，即係個世界嘅發展都會繼續，但我自己本人都係認為音樂係應該係有血有肉嘅，即係都應該係自己整會好啲，所以暫時喺音樂上就未用到 AI。我好怕 AI 會侵佔咗我個人生，或者…… AI 攞咗我啲頭髮去複製咗一啲『洪嘉豪小朋友』出嚟！其實而家啲機械人係攞嚟表演㗎，所以就第時即係連 dancer 都唔使請，會唔會連我都用埋機械人慳返請我呢？」