內地39歲網紅異鄉被蟲咬患病亡　喉嚨感染無法進食

內地網紅哈尼小微因感染恙蟲病於5月27日凌晨宣告不治，享年39歲。家屬證實，她遭恙蟲叮咬後未及時就醫，導致病情惡化，最終在入院數日後病逝，當日下午隨即被安葬。

根據《都市時報》報道，出生於1987年的哈尼小微是哈尼族人，因此以「哈尼小微」作為藝名從事網絡直播。她在雲南長大期間曾赴東南亞金三角地區工作，社交帳號內容涵蓋哈尼族文化介紹、個人心情抒發，以及異鄉打工的艱辛經歷，累積超過3萬名粉絲。

累積超過3萬名粉絲

哈尼小微的多位好友與胞弟表示，她平時熱衷於網絡直播活動，但近期已有一段時間未開播。好友原本以為她只是日常休息，未料她身體不適卻隱瞞病情。直到身體狀況惡化，她才從東南亞返回雲南就醫。家屬指出，醫生診斷她罹患恙蟲病，但因錯過黃金治療期，入院數日後即宣告不治。醫療人員表示，她因喉嚨感染嚴重，離世前數日已無法進食。