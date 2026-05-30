TVB年中節目巡禮2026丨 張曦雯三劇在握成「劇后」譚俊彥爆冷「捧蛋」冇蹤影

是次巡禮共推介八部重點劇集，張曦雯成為大贏家，個人獨攬《模範律師團》、《璀璨之城》及《模仿人生》三部重頭戲，擔正大旗，姿態銳不可擋。而三部劇集題材各異，《模範律師團》夥拍視后楊茜堯及三屆視帝羅嘉良；《璀璨之城》則與張智霖、吳卓羲兩大男神合作；《模仿人生》更獲影后級人馬袁詠儀加盟，卡士強勁，三線齊發足見TVB對其重視程度。其餘一眾小生花旦普遍各參演兩部劇集。

羅子溢有3劇在手

然而，貴為視帝的譚俊彥卻爆冷「捧蛋」，在公佈的所有劇集演員名單中完全不見其名字，即使早前有傳他將參與新劇演出，但他的名字在巡禮上卻蹤影全無，令人感到意外。同為視帝級人馬的陳豪及陳展鵬均參演《玫瑰戰爭》，馬國明、羅子溢分別有兩劇在手，而後者更有份參演《枱底人生》。不過，《枱底人生》陣容非常神秘，儘管去年已邀傳媒拍一眾演員開鏡拜神，但今次無綫不止沒有公布演員名單，就連預告片也是AI生成。至於陳豪、陳展鵬各有一劇在手，但二人分別會參與綜藝節目。