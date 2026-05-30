香港Comic Con｜Lolly Talk三成員任期間限定店長 Yanny入行最大尺度出寫真集貴得有道理

昨日，香港女團Lolly Talk三位成員y現身今屆HKCC會場，為官方周邊商店擔任期間限定店長，吸引不少忠實波板糖鼎力支持。Meimei、Tania及Yanny均是動漫迷，表示會趁機會參觀會場，揚言會將今日賺到的酬勞全數奉獻會場，最愛《海聲，賊王》（ONE PIECE）的Meimei透露自己都有儲Figure，但強調並非古天樂的level。

穿兩款泳裝上陣

Yanny日前趁住「520」宣布自資六位數推個人寫真集，對於有網民指其寫真集索價$2,750是獅子開大口，她坦言見到網民反應的確有唔開心，知道真心支持她的人會明白，又解釋這是package的最高價格，包括可入戲院一齊欣拍攝花絮，問到可會考慮派更多福利，隊友建議可以跟fans握手，當記者提議她派唇印作補償時，三人立即「嘩」一聲，Yanny表示可以跟粉絲砌心心手勢。

問到Meimei、Tania會否效法Yanny出寫真，Tania指見到Yanny為新書花了很多心機，相信出寫真集要用好長時間去計劃，Meimei則被Yanny靚相中的馬匹吸引，笑言參考完Yanny寫真後才決定是否也可以騎馬拍寫真。Yanny早已告知媽咪會出寫真，但母親只有支持未有特別過問，但就未敢俾父母欣賞，她自爆書中有穿兩套泳裝上陣，是她入行以來最大尺度一次，所以拍攝前也多做運動，以最佳狀態示人。結束訪問後，Lolly Talk三位成員即化身期間限定店長，即場為購買香港Comic Con 2026官方商品Gift Set的粉絲簽名，為展會增添更多本地流行文化及粉絲應援氣氛。