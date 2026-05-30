熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-May-30 10:00
更新：2026-May-30 10:00

TVB年中節目巡禮2026丨葉倩文脹卜卜上圍GM嗌要遮住 高海寧側邊春光無限

分享：
ENT COVER 6

俞可程、高海寧、葉蒨文是一眾女星中最有睇頭。

adblk4

「TVB年中節目巡禮2026 」昨日（29日）在會展舉行，多位女星盛妝打扮現身，當中以高海寧、葉蒨文、俞可程最有睇頭，而陳楨怡就以透視裝上陣。向來不會令人失望的陳自瑤，今次以一襲湖水藍色的掛頸式晚裝長裙現身，雖然性感程度稍遜，但令人清新感覺。

WhatsApp Image 2026 05 29 at 23.50.06 WhatsApp Image 2026 05 30 at 09.12.46 WhatsApp Image 2026 05 30 at 09.12.31 WhatsApp Image 2026 05 29 at 23.54.19 WhatsApp Image 2026 05 29 at 23.54.32 WhatsApp Image 2026 05 30 at 09.12.58 WhatsApp Image 2026 05 29 at 23.53.59 WhatsApp Image 2026 05 30 at 09.24.51

葉蒨文心口脹卜卜，GM曾展望接受訪問時，笑謂要用傳媒的咪牌遮住。高海寧一襲露背裝白色長裙出現，然而她一轉身即露出光滑玉背，側邊更見到波邊，視覺效果更勝一眾女星。

至於被傳因為不肯交出社交帳號的郭柏妍，昨日以一襲白色低胸高叉長裙示人，但予人感覺消瘦不少。

WhatsApp Image 2026 05 29 at 23.52.11 WhatsApp Image 2026 05 29 at 23.51.37 WhatsApp Image 2026 05 29 at 23.51.54 WhatsApp Image 2026 05 30 at 09.24.52

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務