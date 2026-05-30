TVB年中節目巡禮2026丨葉倩文脹卜卜上圍GM嗌要遮住 高海寧側邊春光無限

俞可程、高海寧、葉蒨文是一眾女星中最有睇頭。

「TVB年中節目巡禮2026 」昨日（29日）在會展舉行，多位女星盛妝打扮現身，當中以高海寧、葉蒨文、俞可程最有睇頭，而陳楨怡就以透視裝上陣。向來不會令人失望的陳自瑤，今次以一襲湖水藍色的掛頸式晚裝長裙現身，雖然性感程度稍遜，但令人清新感覺。

葉蒨文心口脹卜卜，GM曾展望接受訪問時，笑謂要用傳媒的咪牌遮住。高海寧一襲露背裝白色長裙出現，然而她一轉身即露出光滑玉背，側邊更見到波邊，視覺效果更勝一眾女星。

至於被傳因為不肯交出社交帳號的郭柏妍，昨日以一襲白色低胸高叉長裙示人，但予人感覺消瘦不少。