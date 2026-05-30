陳豪未被商天娥教做戲稱其為人認真 馬國明與楊思琦合作愉快

陳豪、馬國明昨日出席「TVB年中節目巡禮2026 」，陳豪有一劇一綜藝在手，馬國明則有兩劇在手。陳豪透露最近在拍劇，但今次講明甚麼都不能透露，就連拍攝地點也不提，非常神秘，只大呻大熱天時戶外拍戲，「啲汗背脊骨落」。馬明則笑謂最近要跟蕭正楠、曹永廉登台搵食，更「投訴」曹永廉好識搶attention，並指對方在內地非常紅。

商天娥為人認真直率 談到近日不少人指商天娥教做戲，陳豪與馬國明曾跟對方先後合作過，問到他們有沒有受教過， 陳豪表示娥姐是個很直率、做事有要求的人，對於她欺凌別人的事情，他說：「我都聽到好多傳聞話欺凌，但係我無見到，我唔敢講任何嘢，我印象娥姐唔係咁嘅人。」馬明說：「我又唔覺娥姐係咁嘅人，我覺得教做戲 ，你個角度係點樣。有時我地會問下啲前輩意見，可能佢會有啲意見畀你，睇下你覺得嗰個係咪教做戲。譬如大家有場戲，大家可能有一啲唔同嘅諗法，大家咪講下睇下可唔可以令到場戲更加豐富。」

陳豪指「教做戲」在這一行是一個很敏感的問題，他說：「以前我都聽過前輩講教做戲對啲人有兩個睇法，想要進步嘅人，你嘅意見就係幫助，對一啲唔想進步嘅人，你嘅意見就係一個麻煩。如果有人係問你嘅，就ok。如果你自己主動或者係突然間叉隻腳埋去，就變咗你侵犯人哋嘅空間，所以其實教做戲係一個好好敏感嘅嘢。」馬國明坦言拍《玫瑰戰爭》時，也有向陳豪請教，這樣又是否叫教做戲不同人便有不同角度，自己則覺得不是。