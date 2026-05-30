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娛樂
出版：2026-May-30 14:00
更新：2026-May-30 14:00

蕭正楠爆洪永城出trip蝦拍檔 翠如戥老公拍《魔音女團》被女圍好開心

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洪永城、黃翠如及蕭正楠三人合體立即互數不是，非常好笑。（娛樂組攝）

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黃翠如、蕭正楠、洪永城昨日出席「TVB年中節目巡禮2026 」，翠如與洪永城合作的《走過歷史大地》加入不少AI元素，製作組用AI把二人「送回」以前，利用高精度還原技術，重現遺址建築物外，還重塑背後的歷史事件、人物、生活等相關場景。翠如表示見到AI的自己很多雀斑，希望製作組可以執一執，蕭正楠指相信是古人經常烈日當下工作有雀斑不出奇，但就不明白洪永城為何AI後會如此大隻，洪永城解釋以前沒有肥人，翠如大爆是洪永城向製作組要求加工，笑指洪永城對自己充滿幻想。

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問到今次拍攝是否很辛苦，翠如連說3次好辛苦，洪永城笑謂：「佢同我好辛苦！哈哈！」問到翠如為何如此辛苦，她說：「因為要離開屋企，唔係離開個仔，離開老公，我覺得好辛苦呀！」阿蕭即謂：「我都好辛苦呀，見唔到你咁耐呀！一個人湊個仔真係好辛苦！」翠如續指洪永城拍攝期間因工作關係要返回香港2日，可以回家攬女，自己則在外地看囝囝的照片，看到眼濕濕，非常煎熬，並稱在拍攝第3日已經心內倒數歸家的日子。

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蕭正楠爆黃翠如回家後「投訴」洪永城。（娛樂組攝）

翠如說：「原來出trip一場，有小朋友之後係好慘！真係好掛住，我以為自己好硬淨，但後來唔係。同BB facetime開頭見佢會應你，但後來feel到佢係嬲你，佢會眼紅紅，即係有眼水，覺得好好心痛，好內疚。」洪永城表示明白對方感受，因為今次是離開家人一個月，有了小朋友之旅的心態大不同。

問到洪永城今次再拍已成為人母的翠如有何感受，他說：「都係keep得幾好，一樣無記性，好有童心，好pure，好有探索精神，呢樣嘢係由同佢初初拍節目，由腦囟未生埋一樣無變⋯⋯」此時翠如望實洪永城，蕭正楠即反擊說：「洪永城長期喺呢個trip當中蝦翠如，啲crew拍低晒罪證，到時節目播出街會見到！」

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黃翠如戥蕭正楠被女圍好開心。（娛樂組攝）

翠如爆洪永城可能當了爸爸久了，把在家中教女的一套放在她身上，她說：「我覺得佢慣咗湊啲細路，成日話『翠如，一陣要拍嘢，補妝要補定先呀！』、『一陣要講啲乜嘢啊，咩咩咩咩』，長期咁樣轟炸，我連跌咗樽水，都問『點解你唔執好自己啲嘢？點解唔擺好啊！』好攰丫！我直程覺得佢係慣咗喺屋企，我諗起佢老婆究竟會對佢呢個行為點樣睇呢？」蕭正楠續爆料指洪永城太太梁諾妍在《夫妻肺片》中有投訴老公不是，而且非常好火。洪永城最後也忍不住笑，無力招架。

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翠如出trip期間，蕭正楠拍攝《魔音女團》，問到她有何感受，她笑謂：「終於有啲滋潤俾佢，佢都好辛苦，平時佢好悶，依家有啲靚嘢去睇下！」

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