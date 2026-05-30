蕭正楠爆洪永城出trip蝦拍檔 翠如戥老公拍《魔音女團》被女圍好開心

黃翠如、蕭正楠、洪永城昨日出席「TVB年中節目巡禮2026 」，翠如與洪永城合作的《走過歷史大地》加入不少AI元素，製作組用AI把二人「送回」以前，利用高精度還原技術，重現遺址建築物外，還重塑背後的歷史事件、人物、生活等相關場景。翠如表示見到AI的自己很多雀斑，希望製作組可以執一執，蕭正楠指相信是古人經常烈日當下工作有雀斑不出奇，但就不明白洪永城為何AI後會如此大隻，洪永城解釋以前沒有肥人，翠如大爆是洪永城向製作組要求加工，笑指洪永城對自己充滿幻想。

問到今次拍攝是否很辛苦，翠如連說3次好辛苦，洪永城笑謂：「佢同我好辛苦！哈哈！」問到翠如為何如此辛苦，她說：「因為要離開屋企，唔係離開個仔，離開老公，我覺得好辛苦呀！」阿蕭即謂：「我都好辛苦呀，見唔到你咁耐呀！一個人湊個仔真係好辛苦！」翠如續指洪永城拍攝期間因工作關係要返回香港2日，可以回家攬女，自己則在外地看囝囝的照片，看到眼濕濕，非常煎熬，並稱在拍攝第3日已經心內倒數歸家的日子。

翠如說：「原來出trip一場，有小朋友之後係好慘！真係好掛住，我以為自己好硬淨，但後來唔係。同BB facetime開頭見佢會應你，但後來feel到佢係嬲你，佢會眼紅紅，即係有眼水，覺得好好心痛，好內疚。」洪永城表示明白對方感受，因為今次是離開家人一個月，有了小朋友之旅的心態大不同。

問到洪永城今次再拍已成為人母的翠如有何感受，他說：「都係keep得幾好，一樣無記性，好有童心，好pure，好有探索精神，呢樣嘢係由同佢初初拍節目，由腦囟未生埋一樣無變⋯⋯」此時翠如望實洪永城，蕭正楠即反擊說：「洪永城長期喺呢個trip當中蝦翠如，啲crew拍低晒罪證，到時節目播出街會見到！」