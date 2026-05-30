反斗奇兵5｜世紀合體倫敦造勢 湯漢斯對拍檔聲演50個巴斯光年大講風涼話

全球影迷熱切期待的迪士尼與彼思（Pixar）動畫王牌電影《反斗奇兵 5》（Toy Story 5）剛在倫敦萊斯特廣場（Odeon Luxe Leicester Square）舉行盛大宣傳活動，儘管倫敦正值破紀錄的5月熱浪，市中心悶熱非常，但仍無阻成千上萬的狂熱影迷把現場擠得水洩不通。 鍾古曼相隔11年首現身 聲演胡迪的湯漢斯（Tom Hanks）、巴斯光年的添艾倫（Tim Allen）及翠絲的鍾古曼（Joan Cusack），聯同新加盟的 Greta Lee一同世紀合體現身時，現場氣氛瞬間沸騰，這次更是鍾古曼自 2015年以來，相隔 11年再度出席公開活動。眾人其後進入戲院與觀眾互動，更在席上即時示範「Bonnie’s Coming」時，全體玩具扮死的情況，令現場響起大片笑聲與尖叫聲。

添艾倫為50個巴斯光年配音 《反斗奇兵》系列由首集1995年上映，陪伴無數觀眾成長達30年，幾位核心元老也展現了橫跨30年的深厚情誼，眾人更與聲演的角色人偶公仔一同起舞合照，盡現童心一面。湯漢斯在紅地毯接受傳媒訪問時，更率先爆出今集令他最心碎的畫面；今集故事聚焦現代科技對孩子的衝擊，湯漢斯感性表示：「片中有一幕是小主人寶妮，因為別人在留言中議論她而受傷、流淚，她完全不明白自己做錯了甚麼。這在現時關於小孩與玩具的電影中，是一個非常具有預言性且深刻的探討。」

湯漢斯又幽默爆料，今集其中一幕將出現50個巴斯光年同時從水底浮現的宏大奇觀，他隨即取笑老拍檔：「我一看到劇本就想：『哦，添艾倫這次有得忙了。』謝天謝地是叫他去為這50個巴斯配音，而不是我！」添艾倫亦興奮表示，今集將展現巴斯光年極其不同的一面，並大讚迪士尼與彼思大膽接受在劇本中剖析科技對人際關係的疏離。添艾倫感性道：「你不能強迫人們去玩玩具，但你可以讓他們看到，與現實生活和朋友的真實互動，絕對比一直盯着電子屏幕更讓人滿足。」

Bad Bunny驚喜加盟演新角色 導演 Andrew Stanton 亦在訪問中透露這個故事核心他早有藍圖，當初一開始寫劇本，他就決定了三個必備元素：故事必須以翠絲為核心、探討疫情後現代孩子擺脫不了的電子屏幕危機，以及50個巴斯光年帶來的喜感。 首度加盟系列、聲演高科技裝置 Lilypad的 Greta Lee，則透露從來沒有想過可以加盟《反斗奇兵》這個大家庭，又指自己小時候看這部動畫成長，現在可以與自己的子女一同看這部全新作品。對於其角色Lilypad，她認為這個平板玩具是一個本意良善的產品，但卻往往弄巧成拙。