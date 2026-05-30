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娛樂
出版：2026-May-30 15:30
更新：2026-May-30 15:30

古天樂為10件寶貝買重保險 行完香港Comic Con最想買巨型悟空返屋企

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古天樂透露已為10件珍藏展品買重保險。

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由天下一集團（One Cool Group）協辦的首屆《Hong Kong Comic Con》（HKCC），一連三日在香港會議展覽中心舉行，身為天下一老闆兼活動大使的古天樂，昨日聯同韓劇男神邊佑錫、丹麥巨星麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、《絕命毒師》（Breaking Bad）演員「炸雞叔」Giancarlo Esposito、《陰屍路》（The Walking Dead）男星Norman Reedus、《回到未來》（Back to the Future）飾演博士的基斯杜化萊（Christopher Lloyd）和《星戰》系列昔日童星Daniel Logan出席開幕典禮；同日，古天樂還以監製身份宣布推出《斬魔君鍾馗》漫畫。

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展品加強保安

古天樂昨日在香港Comic Con連跑幾場，更以主人家身份招待文化體育及旅遊局局長羅淑佩，帶羅局長到天下一攤位及參觀自己的珍藏展品。古生亦有抽時間接受傳媒訪問，他表示在開幕典禮上未有時間跟多位國際嘉賓集郵及交流，他指若嘉賓們有時間，亦想盡地主之誼請客食飯。香港Comic Con舉行前夕，古生已到場視察，他笑言最想買約樓高四層的《龍珠》主角悟空返屋企，並大讚宏偉，但他補充：「你送俾我都擺唔入。」今次古天樂公開自己10件珍藏展品：「都加強咗保安，有買保險嘅！」他稱上次經驗，並非是展覽期間被整壞，而是在運輸途中「受傷」。談到早前他爆凌文龍曾龍整爛其收藏品War Machine支炮，原來當時大家正練演戲，凌文龍不小心一頭撞爛支炮，笑指「條炮由唔郁得變郁得」。今次把《世紀大騙局》在MV中出現的「外星小黑貓Kooloo」打造成人氣IP，推出盲盒即被粉絲搶購，古生表示自己本身都喜歡黑貓，都是集思廣益才決定揀黑貓Kooloo作為全新IP。

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至於動畫《明日戰記：前傳》籌備進度，籌備兩、三年的劇本已經完成，如今有AI技術協助，嘗試出來效果再配合人手製作，直指目前AI技術的確把創作時間大量縮短。《九龍城寨之終章》經已開鏡，飾演其片中私子生的P1X3L成員George歐鎮灝，日前為該片現身尖東開工，古生被問起George之演出，他拒絕談論關於《九龍城寨之終章》的有關劇情。

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