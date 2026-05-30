古天樂為10件寶貝買重保險 行完香港Comic Con最想買巨型悟空返屋企

展品加強保安

古天樂昨日在香港Comic Con連跑幾場，更以主人家身份招待文化體育及旅遊局局長羅淑佩，帶羅局長到天下一攤位及參觀自己的珍藏展品。古生亦有抽時間接受傳媒訪問，他表示在開幕典禮上未有時間跟多位國際嘉賓集郵及交流，他指若嘉賓們有時間，亦想盡地主之誼請客食飯。香港Comic Con舉行前夕，古生已到場視察，他笑言最想買約樓高四層的《龍珠》主角悟空返屋企，並大讚宏偉，但他補充：「你送俾我都擺唔入。」今次古天樂公開自己10件珍藏展品：「都加強咗保安，有買保險嘅！」他稱上次經驗，並非是展覽期間被整壞，而是在運輸途中「受傷」。談到早前他爆凌文龍曾龍整爛其收藏品War Machine支炮，原來當時大家正練演戲，凌文龍不小心一頭撞爛支炮，笑指「條炮由唔郁得變郁得」。今次把《世紀大騙局》在MV中出現的「外星小黑貓Kooloo」打造成人氣IP，推出盲盒即被粉絲搶購，古生表示自己本身都喜歡黑貓，都是集思廣益才決定揀黑貓Kooloo作為全新IP。