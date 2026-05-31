周嘉洛與Stanley同演年青法官 稱各有特色唔需要比較

周嘉洛日前出席「TVB年中節目巡禮 2026」，他有兩劇在手，包括有《飛常日誌II》及未開拍的《驅魔速遞》。他說：「我自己都未收到正式嘅通知。因為通常入劇都會有入劇訊信，自己就未有收到。他在活動上連同樊亦敏、吳偉豪交代處境劇《愛‧回家之開心速遞》將要完結，但之後會有一部全新的處境劇接著出現，他表示自己不知道有沒有自己份參與，「好多消息傳來傳去，我自己冇深究過，亦都唔知咩係真咩係假，到時機到嘅時候大家就會知囉。」

對於《愛‧回家》完結之後，有指以便公司安排他未來可以拍更多正劇，他認為情況如金城安去吳旺達一轉，可以再回來沒有影響，所以他不相信是自己的原故令劇集終結。

對於處境劇結束，他直認不捨得，他說：「《愛‧回家》對我哋嚟講真係一個屋企咁，好似出面無論風大雨大，返到屋企就好安樂，係一個舒適圈嚟，但係始終有開始就有結束啦，都希望剩低嘅日子可以好好珍惜呢個角色。」他續指原本收到通知《愛‧回家之開心速遞》是180集，如今拍到二千幾集已到經是超額完成。他很感謝「金城安」為他帶來不少東西，如一班家人、好友，很多難忘的回憶給他。

談到他演的《正義女神》扮演年青法官，適逢邱士縉（Stanley）在《COURT！》中也是扮年青法官，網民拿二人作比較，事後Stanley表示周嘉洛一定比他好，因為年齡上是周嘉洛年青。周嘉洛聞言說：「唔可以咁樣比較，其實我到而家都未睇曬《正義女神》，首先我覺得比較係唔健康，其次係我唔覺得Stanley會做得唔好過我嘅，一定會各自配合套劇發揮到最好嘅地方。我肯定大家演年青法官都好，大家個性格應該都好不一樣，就唔作比較，但係非常感恩，非常感恩，如果Stanley係有話過我好，好感恩，多謝！」