陳柏宇新歌《舊酒新瓶》延續舊作《永久保存》 陳氏家族一家四口拍MV

Jason陳柏宇將於7月18至20日在紅館舉行《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱會》，近日他推出新作《舊酒新瓶》，其新歌呼應接近20年前的經典情歌《永久保存》，是一首特意創作的續集之作。 寓工作於家庭樂 在《舊酒新瓶》的MV 中，除Jason親自上陣外，老婆Leanne與兩位女兒Abigail和Audrey亦有份參與演出。一家人更為此遠赴梅窩進行拍攝，實行寓工作於家庭樂。對於能與女兒們一同拍攝，Jason與Leanne均感到十分滿足，Leanne窩心表示：「幾開心可以一家四口一齊拍嘢，圓滿呀！」Jason亦補充直呼「無憾」。

憶七年前老婆係豬 原來，Leanne上次參與Jason的MV拍攝已是七年前的《認真如初》。Jason 馬上「玩命」訪問老婆：「當時你係以一隻『豬』嘅身份出現，今次以一個靚女嘅身份出現，有咩感覺呀？」Leanne馬上反問：「即係你當時睇我係一隻豬咁？你又話我唔肥嘅！」嚇得Jason馬上「補鑊」解釋：「咁豬都有分肥瘦，你係一隻瘦嘅豬！」兩人互動搞笑之中充滿甜蜜感覺。 笑談兩位女兒表現 問到兩位女兒在MV中的表現時，Leanne在讚賞的同時，亦笑指大女Abi很有主見，甚至想挑戰導演權威：「Abi做得好好，好有自己思想，佢直情想『操控』埋導演！」對此Jason亦笑著和應：「佢直頭想坐埋導演個位！」至於細女 Audrey，Leanne認為她表現得十分自然，Jason更大讚：「（對比《可靠我》MV）Audrey進步非常之大，因為上次拍MV佢仲未識講嘢，今次拍攝對佢嚟講係一個好好嘅經驗！」