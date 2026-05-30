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娛樂
出版：2026-May-30 18:44
更新：2026-May-30 18:44

陳柏宇新歌《舊酒新瓶》延續舊作《永久保存》 陳氏家族一家四口拍MV

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陳柏宇近日推出新歌《舊酒新瓶》。

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Jason陳柏宇將於7月18至20日在紅館舉行《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱會》，近日他推出新作《舊酒新瓶》，其新歌呼應接近20年前的經典情歌《永久保存》，是一首特意創作的續集之作。

寓工作於家庭樂

在《舊酒新瓶》的MV 中，除Jason親自上陣外，老婆Leanne與兩位女兒Abigail和Audrey亦有份參與演出。一家人更為此遠赴梅窩進行拍攝，實行寓工作於家庭樂。對於能與女兒們一同拍攝，Jason與Leanne均感到十分滿足，Leanne窩心表示：「幾開心可以一家四口一齊拍嘢，圓滿呀！」Jason亦補充直呼「無憾」。

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憶七年前老婆係豬

原來，Leanne上次參與Jason的MV拍攝已是七年前的《認真如初》。Jason 馬上「玩命」訪問老婆：「當時你係以一隻『豬』嘅身份出現，今次以一個靚女嘅身份出現，有咩感覺呀？」Leanne馬上反問：「即係你當時睇我係一隻豬咁？你又話我唔肥嘅！」嚇得Jason馬上「補鑊」解釋：「咁豬都有分肥瘦，你係一隻瘦嘅豬！」兩人互動搞笑之中充滿甜蜜感覺。

笑談兩位女兒表現

問到兩位女兒在MV中的表現時，Leanne在讚賞的同時，亦笑指大女Abi很有主見，甚至想挑戰導演權威：「Abi做得好好，好有自己思想，佢直情想『操控』埋導演！」對此Jason亦笑著和應：「佢直頭想坐埋導演個位！」至於細女 Audrey，Leanne認為她表現得十分自然，Jason更大讚：「（對比《可靠我》MV）Audrey進步非常之大，因為上次拍MV佢仲未識講嘢，今次拍攝對佢嚟講係一個好好嘅經驗！」

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小克寫續集絞盡腦汁

新歌《舊酒新瓶》請來小克操刀填詞。對於要譜寫續集，小克坦言最困難之處，在於如何將舊作中那份「愛」再次昇華：「因為《永久保存》係當年sweet 歌經典，所以要諗一份新詞去延續、昇華嗰種sweet。」小克最終以《永久保存》的歌詞「已共你一年」作為延伸，創造出一個關於「原生家庭」父母離異、令主角對愛情缺乏信任的故事背景，從而寫出《舊酒新瓶》的深意。小克笑言：「我諗到呢條『橋』真係好難得！我覺得真係好好！」陳柏宇新歌《舊酒新瓶》已於各大音樂串流平台上架，MV亦已上傳至YouTube頻道，大家可以一睹「陳氏家族」的演技和甜蜜互動。

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