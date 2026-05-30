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娛樂
出版：2026-May-30 21:30
更新：2026-May-30 21:30

馮德倫與「法國賭神」Declan對賭 自爆拜師學魔術為追女仔

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馮德倫與曾於電影《賭俠2之上海灘賭聖》飾演「法國賭神Pierre Cashon」的Declan Wong現身《香港Comic Con 2026》。（娛樂組攝）

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馮德倫以原創漫畫IP「BUCKET MAN」創作者出席《香港Comic Con 2026》。他更請來曾於電影《賭俠2之上海灘賭聖》飾演「法國賭神Pierre Cashon」的Declan Wong現身，Declan Wong的弟婦馬詩慧（Janet Ma）和姪女王麗嘉（Irisa）專誠到場支持。

Declan Wong率先出場表演魔術後，繼而跟馮德倫大玩show hand，同時又邀請現場人士參與，Declan的啤牌令人嘆為觀止。

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Declan接受訪問時，不忘說出當年的金句並謂「我要驗牌」他表示弟弟王敏德有跟他說自己在內地爆紅 ，今日也很開心見到弟婦及姪女。馮德倫表示自己「未入行已經識佢，chur住佢教魔術」，知道「法國賭神」至今仍很響噹噹，所以專程來港跟大家見面。

Declan指馮德倫是個好學生，馮德倫續指當年對方沒有收他學費，只是幫忙他寄下東西。馮德個笑謂自己學魔術是為了追女仔，但自己當年是肥仔有一名，所以不成功。他表示追太太不用靠魔術，笑稱自己是靠樣。馮德倫透露Declan會在港五天，當然會找他拍片。

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馮德倫早前與凌文龍跟陳漢娜拍片宣傳《IT狗2.0》，他表示製作組在第一季之後想找他客串，但自己覺得無啦啦出現又要硬加角色很奇怪，所以反建議這樣拍會比較好，大家又可以互相宣傳。

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