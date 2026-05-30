香港Comic Con｜李佳芯孖Jeffrey為香港動畫出一分力 齊撐《無涯之約》全球發布會

香港原創動畫《無涯之約》（ODIUM ZERO）今年9月將於大銀幕公開，並在一連三天的香港首屆Comic Con上披露前導預告及珍貴片段。今日下午，《無涯之約》舉辦全球發布會，負責編劇及執導的孔令政、監製朱漢威、聲演的Ali李佳芯及Jeffrey魏浚笙均有現身。

全球布會在香港Comic Con主舞台隆重登場，揭開《無涯之約》的世界觀及角色陣容，亦同步展示限量印製角色珍藏卡，更宣布《無涯之約》動畫IP發展大計正式啟動！ 貴為香港新生代導演，孔令政曾效力美國後期製作公司Technicolor，負責《迷》（LOST）與《實習醫生》（Grey’s Anatomy）等美劇的後期製作。繼自編自導電影《第7謊言》、《見怪》及《無名指》後，今年突破性帶來個人首部動畫作品，繼續身兼導演與編劇，與朱漢威合作無間，創作出全新動畫《無涯之約》，從原創故事出發，以大量2D手繪圖為基礎，使用最新AI軟件輔助進行動畫化。動作場面更特別請來伍允龍任動作顧問，先以攝影機捕捉打鬥影像，再經AI轉化演變成動畫。

Amy Lo聲演8歲女孩 《無涯之約》入選香港數碼娛樂協會主辦監文創產業發布展贊助的第三屆「明日動畫」計劃，動畫以少女五月為主角，講述未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後即變成恐怖怪物，盲目廝殺。為生存而撒謊的人只會陷入更失控的絕境，真相竟隱藏在五月身上。李佳芯聲演勇闖重災區找尋真相的少女五月；任達華聲演暗中操控一切的中央醫院院長飛奧多；Jeffrey聲演身手不凡的災難應變部隊指揮官閻歌；Amy Lo盧慧敏聲演疫情下倖存的8歲女孩Anna。

先推出12集動畫影集 孔令政今日透露，「無涯之約宇宙」將拓展更大的動畫IP版圖，先會推出12集的影集動畫，第一集於今年9月搬上大銀幕讓動畫迷先睹為快。Jeffrey今次聲演動擔當角色閻歌，他自言配音完全可滿足其中二病性格。至於Ali亦是睇動畫成長，她獲邀挑戰配音工作深感榮幸，亦希望可以為香港動漫文化出一分力。 孔令政自幼熱愛日本動畫，一直希望有機會執導屬於自己、屬於香港的動畫作品：「大友克洋的《阿基拉》第一次讓世界知道：動畫可以比真人電影更成熟、更危險、更哲學；而押井守的《攻殼機動隊》更在1995年就預言了今天，包括：AI人格、網絡身份、人類與機器界線消失等現實，影響了後來很多科幻電影。《攻殼機動隊》把香港變成了『未來城市』。80至90年代的日本動畫令亞洲創作者破天荒地相信：『我們自己的城市，也能成為科幻故事的舞台。』我因此也有了動力去創造自己的動畫IP。」