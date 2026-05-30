古淖文推出本年度首支單曲 一眾中聲好友現身撐場

古淖文到屯門市廣場出席《On The Rocks》新曲見面會。

古淖文繼年初完成巡演音樂會壓軸最終站後，近日亦正式推出本年度首支單曲《On the Rocks》。有見及此，是日屯門市廣場舉行了「 古淖文《On The Rocks》新曲見面會」！現場吸引大批粉絲及市民到場支持。古淖文一出場即引起全場粉絲尖叫歡呼，German與歌迷粉絲互動大玩遊戲，並即場演繹個人新曲，一眾中聲好友現身撐場，活動後，他更為粉絲送上簽名，共度難忘下午。

活動開始時，同屬中聲2戰友甘永傑化身司儀歡迎現場觀眾並恭喜 German 年初順利完成《Follow Me 巡迴演唱會》，提到日前German藉著5.20推出全新歌曲《On The Rocks》，German表示特意挑選當日上架，希望感藉此多添一點浪漫氣氛。隨後他更分享新歌及MV創作點滴，為了貼合主題，他提到MV特別設定在酒吧場景中。並化身調酒師及酒吧老闆，希望透過角色與畫面，可以呈現歌曲所想表達的情感世界。他更補充到，是次MV十分感激多位《中年好聲音》的戰友參與演出，包括同場的劉威煌、甘永傑及丁文俊在MV中友情客串，扮演酒吧的常客，並感恩這份因比賽而建立的友情。

一眾中聲好友現身撐場

為拉近與粉絲距離，大會特意安排多個互動遊戲環節，German更全程投入參與，與粉絲打成一片。其中包括考驗默契與表達能力嘅《On The Act》，粉絲需要透過口述提示協助German猜出指定答案，過程笑料百出；而《On The Pose》則挑戰粉絲與German之間嘅同步默契，參加者需要即場跟隨指令做出相同動作，場面搞笑又歡樂。German大讚粉絲創意十足，令全場氣氛相當輕鬆熱鬧。勝出及參與粉絲更獲得即影即有合照機會，留下珍貴回憶。

及後，German即場獻唱新歌《On The Rocks》以及人氣歌曲《古著》炒熱全場氣氛，粉絲亦一同和唱，場面溫馨又感動。演唱結束後，German與全場粉絲進行大合照，並隨即舉行簽名互動環節，近距離與粉絲交流答謝支持。粉絲可手持專屬石頭並交到German手上，讓他為石頭送上親筆簽名！粉絲們紛紛表示能與偶像近距離交流非常難得。