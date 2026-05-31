許賢蘇致豪再合體首演舞台劇 「舊拍檔」終可日見夜見

許賢、豪哥和珈其相識多年默契十足，對於許賢指平時少見，豪哥笑住反駁：「除咗排戲，我哋平時都有合作㗎！對上一次合作，就係朋友婚禮借利是封畀對方做人情。」珈其興奮表示：「其實同許賢、豪哥都識咗好耐，但真係第一次同佢哋演舞台劇，兼第一次要咁緊密咁樣去排練，所以係好開心、好期待嘅！」 許賢、豪哥首度參演舞台劇，為了更投入角色，許賢曾大膽提議：「不如幾個演員加埋導演，一齊去沙漠圍讀，順便拍埋宣傳片！」二人又指會向劇場前輩請教，豪哥更大讚梁浩邦（阿邦）非常Nice：「我相信佢一定會好樂意分享經驗畀我哋聽。」不過他隨即笑指：「珈其就未必肯教。」珈其則謙稱自己其實仍是「舞台劇演員初哥」，更揚言要拉埋許賢及豪哥一齊向阿邦及楊螢映（螢映）偷師。

《我在大戈壁沙漠收數的日子2026》改編自潘惠森於2001年在香港話劇團首度編導的同名黑盒劇場作品，當年由周志輝、葉進及高翰文主演，黑色荒誕風格成為不少劇迷心中的經典。來到2026年，作品將以全新陣容重新演繹。故事講述三名收數佬，收數期間意外「誤闖」大戈壁沙漠，更遇上一對憑實力走數的無賴債仔夫婦。三位收數佬決定繼續追債，甚至出動火水、錯字紅油，誓要對方「欠貝還$」。然而，在烈日當空、荒無人煙的大戈壁之中，他們最終收回來的，竟然是人生真諦。

阿邦、許賢及珈其在劇中飾演收數佬，而阿邦更是一位自以為掌控一切的收數大佬。他笑言為了令角色更立體，會深入研究角色面對的痛處：「其實望住呢兩位『咁幫得手』嘅𡃁（許賢及珈其），已經一言難盡⋯⋯苦惱中。」 談到現實中的「收數經驗」，珈其苦笑表示曾試過借錢畀人卻收唔返：「所以我覺得最有效嘅收數方法，就係唔好借錢畀人。如果真係借，就要預咗收唔返。」他坦言，有些人可能真係因為生活壓力先開口借錢，但亦有人存心欺騙：「唯有當用呢筆錢睇清楚一個人。」許賢則指自己比較幸運，試過成功收返數！

劇中三位收數佬將對上一對無賴債仔夫婦（蘇致豪及楊螢映 飾演），豪哥笑言自己亦試過借錢畀人，更深深體會到追數之苦。「我試過追人數，我明知佢有錢還，但佢都係要拖。有時仲會發返我脾氣，甚至會Ghost咗我，但無論點都好，佢最終都會氹返我。我覺得自己好似同佢談緊戀愛。」他更爆笑表示：「而家佢仲爭緊我錢，諗起都會心跳加速。」 問到現實中遇過最無賴的人，阿邦即分享童年趣事：「我細個見過一個阿叔打橫瞓咗喺地鐵座位，一個人霸咗五張凳，仲除埋鞋赤腳瞓喺度。」他笑言自己當年忍無可忍：「最尾我決定喺到站嘅時候，將佢隻鞋掉咗出月台。」講完即補充：「呢件事好細個發生，應該過晒法律追溯期，我諗可以講出嚟。」