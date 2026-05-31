王敏德三兄弟排名錯足30年 法國賭神Declan原來都未係大佬

馮德倫昨日邀請曾於電影《賭俠2之上海灘賭聖》飾演「法國賭神Pierre Cashon」的Declan Wong現身，馮德倫在訪問中表示自己讀書時，老師請了魔術師到埸表演，當時Declan表演的銀仔魔術令他著迷，於是嚷着要他教魔術，所以早在入行前便跟他認識。他更為對方澄清Declan是王敏德的哥哥，他表示見到很多人一直稱Declan是王敏德的弟弟，其實不是。

外間所知的是王敏德的哥哥Russell Wong王盛德活躍娛樂圈，主力在美國發展，而Declan Wong均有參與電影拍攝，只是Declan演出過三部香港電影，包括與周潤發、張國榮及鍾楚紅合作的《縱橫四海》、《賭俠II上海灘賭聖》及《與鴨共舞》，便沒有其他影視作品面世，網上有關他的資料也不多。加上網上曾流傳三兄弟的童年合照，有網民把他們的名字打上去，加上Declan的樣子比較年輕，於是認定了Declan是王敏德的弟弟，一錯便錯足N年。

法國賭神都係排第3

馮德倫昨日澄清Declan是王敏德的哥哥後，有人找到Declan的出生日期，據外地一個經理人公司網站題示，Declan是1959年出世，Russell是1963年出世，王敏德是1965年出世，所以Declan是三人當中的大佬。然而，王敏德早前在抖音提及自己的家人，透露爸爸是山東人，媽媽是荷蘭人，共有6兄弟姊妹。王敏德說：「我有5個兄弟，1個家姐，我排行6係最細，我同Russell都係最細。」其後他指住網上的照片表示相中的小孩有一個是四哥，Declan是三哥。

他又知道Declan快將來港，得知對方在內地很紅，會安排他一齊回內地跟大家見面，但Declan沒有中文字，可能會找風水師為他取一個中文名。馮德倫透露Declan在紐西蘭居住，今次返來會逗留5天。