星球大戰｜萌爆古古實體布偶4人同時操作 馬田史高西斯激罕客串聲演

由《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列導演莊法來奧（Jon Favreau）執導、全新《星球大戰》（Star Wars）外傳電影《星球大戰：曼達洛人與古古》（The Mandalorian and Grogu）現正上映，可愛又搞笑的「古古」成為「星戰」系列最萌角色，圈粉無數。原來古古由草圖到呈現大銀幕，動員100 人工匠團隊，棄CG全實體布偶操作，每場4 至 5 名操偶師同時發功，才能完成一次單一的表演。導演作為星戰迷，暗收藏不少彩蛋，更獲名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）罕有地客串聲演外星角色。

除了賣萌，古古與賞金獵人曼達洛人甸乍連（Din Djarin）的「父子情」，展示「The old protect the young, and then then the young protect the old. This is the way!」不離不棄的情義，亦令人動容。而在CG盛行的年代，古古作為戲中的第二主角，一直都貫徹「星戰」風格，由一個極度精細且技術領先的「實體布偶」擔演。每一場戲的運作，都必須精確計算表演方式、視線對位、操偶師之間的接力配合，是手工感與創新技術的最佳體現。

導演莊法來奧憶述，古古的誕生是監製 Dave Filoni 在飛行途中，於餐巾紙上隨手勾勒出的草圖。隨後，由江道格（Doug Chiang）帶領的設計團隊將其細化，並交由傳奇特效工作室 Legacy Effects 執行實體製作。為了賦予古古生命，Legacy Effects 動員了約 100 名藝術家與技術人員。整個團隊從最初的數碼設計、模型雕刻，到後期的模具鑄造、皮膚噴漆、手工植髮，甚至精細到眼球的透亮質感，每一步都為了讓皮膚與眼神看起來像具備靈魂。