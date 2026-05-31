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娛樂
出版：2026-May-31 14:30
更新：2026-May-31 16:10

佘詩曼生日將首個願望送母親 七魔女慶生惟欠鍾麗淇

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佘詩曼生日與好姊妹聚會慶生，惟欠周麗淇。

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視后佘詩曼5月28日度過51歲生日，在圈中人緣極佳的她，連日來獲得不少好友排隊為她慶生。在生日前夕，向來孝順的阿佘在社交平台分享緊緊擁抱母親的合照，並將生日的第一個願望送給佘媽媽，「祝你身體健康、日日開心。第二個願望，我會留俾自己：希望以後嘅日子，我可以成為你嘅依靠，好似你一直對我咁溫柔、咁堅定。Love uuuuuuu。」

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阿佘感性發文感謝佘媽媽：「生日就係要多謝帶你嚟呢個世界嘅人因為呢個兩個人俾機會你嚟到呢個世界學習、體驗 、領悟、進步、再學習、再體驗、再領悟、再進步！雖然喺呢個過程裏面有開心有唔開心，有甜蜜亦都有苦澀，但係媽咪你從來都冇放開過我隻手。你教我行第一步、講第一句說話、認識呢個世界嘅美好，亦都喺我跌倒嘅時候，靜靜喺身邊陪住我喊，再同我一齊搵起身嘅勇氣。多謝你，唔單止因為你帶我嚟到呢個世界，更因為你用愛同耐性，教我點樣喺呢個世界好好生活。你嘅每一個擁抱、每一句嘮叨、每一碗深夜嘅湯，都係我成長路上最重要嘅養分。」

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展現鬼馬可愛一面

生日慶祝，怎可少了「七魔女」，文頌嫻、梁靖琪、周家蔚都先後在社交平台po聚會合照，阿佘與好姊妹們手捧精緻蛋糕和鮮花，背幕掛有「HAPPY BIRTHDAY」字樣，文頌嫻分享與阿佘拍的短片，擺鬼馬可愛甫士，其間湯盈盈亂入，被文頌嫻一手推開，場面搞笑，她們更許下「飲飽吃飽，齊齊玩到120歲」的溫馨願望，足見閨密情深厚。不過合照未見鍾麗淇現身。

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