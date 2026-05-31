43歲李佳芯聲演16歲少女 Jeffrey拒評Ali同Edan襯唔襯

香港原創動畫《無涯之約》（ODIUM ZERO）今年9月將於大銀幕公開，並在一連三天的香港首屆Comic Con上披露前導預告及珍貴片段。昨日《無涯之約》舉辦全球發布會，負責編劇及執導的孔令政、監製朱漢威、聲演的Ali李佳芯及Jeffrey魏浚笙均有現身。

Ali與Jeffrey分別要聲演16歲的少女主角五月及聲演身手不凡的災難應變部指揮官閻歌。Jeffrey本身有配音經驗，他表示整個過程都非常順利。Ali因要扮演16歲少女，她直言難過拍戲，因為不能用自己真實的聲線，加上只能用聲音演繹感情，「配16歲把聲唔可以刻意扮細路聲，自己做觀眾睇配音版時，太作狀嘅聲會令人好出戲，所以我要保留真實性，又要代入角色有打鬥、鬧人嘅情緒，又要保留16歲嘅感覺。因為做戲有表情可以知道個力度去到邊，但單單聲線，係要用多好多倍力度去演繹。」

提到導演表示有意開拍真人版，或會考慮找他們演出，Ali聞言大為震驚說：「係咩？導演真係會搵我咩？可能到時真係搵個16歲！」之後Jeffrey說：「打我OK嘅！但係要演16歲就⋯⋯（Ali：棘手？）唔棘！直情係得啦！」他又指自己如有需要cosplay宣傳，「我好容易，Ali就⋯⋯好大挑戰啦！」Ali笑謂到時要靠AI幫手。

問到港Ali港版《悠長假期》何時開工，她表示大約8、9月便開拍，並透露早前大家曾坐低見面，並開始訂實故事大綱，著手去寫劇本。Ali說：「主要傾好個角色設定，只要個基礎打得好，之後所有嘢都容易啲行。」並表示自己很喜歡這部戲，自己也有翻看。

Jeffrey也表示很期待好友Edan呂爵安跟Ali合作，他說︰「今次好開心可以做觀眾呀，等佢拍完就可以一齊睇個港版《悠長假期》。」然而，當記者問到Ali與Edan襯唔襯的時候，Jeffrey突然有口難言，「我覺得今次係《無涯之約》宣傳，好開心嚟到Comic Con⋯⋯」Ali已經行開便笑謂：「你可以隨便答！」但Jeffrey依然迴避︰「哎呀！你拍得就開心啦，呢啲問題唔好交俾我。」待Ali企番埋位後，再問到她覺得Jeffrey跟Edan誰比較靚仔，Jeffrey即謂：「又嚟？我行開先！」Ali就學Jeffrey說︰「不如講番《無涯之約》啦……哈哈……」