逾30隻蜘蛛俠惡搞互指 將MEME搬入Comic Con

由Sony Pictures及Marvel Studios推出的《蜘蛛俠：英雄重生》（SPIDER-MAN™️: BRAND NEW DAY）將於7月30日登陸大銀幕。Sony Pictures Hong Kong發出「全港蜘蛛俠召集令」，呼喚全港的蜘蛛俠Cosplayers齊集一連3日的香港Comic Con官方展位。結果一眾粉絲反應超熱烈，展位現場瞬間被擠爆，成功將全港最熱血的蜘蛛粉一口氣凝聚在一起，其震撼與搞笑程度瞬間引爆全網瘋狂洗板！

蜘蛛俠號召力無可匹敵 從現場短片及社交平台熱話可見，現場聚集有超過 30 位身穿各款經典戰衣的蜘蛛俠同時現身！這群來自不同時空、不同宇宙的蜘蛛俠突然集結成「蜘蛛天團」擺出陣形，百分之百神還原了網絡上流傳多年的傳奇經典「蜘蛛俠互指」MEME 惡搞畫面！現場多位蜘蛛俠一齊伸出手指互相對峙，完美將網絡迷因搬進現實。這群蜘蛛俠除了還原經典 Meme Scene 之外，更非常合拍地在現場整齊大合照，引來全場逾百遊人瘋狂拍片打卡。這場現場快閃再次印證了蜘蛛俠在香港無可匹敵的恐怖號召力。

而在早前發布的官方製作花絮中，男主角湯賀蘭（Tom Holland）亦透露今集將全面升級，捨棄大量CG效果並於紐約街頭實地取景，帶來系列中「最多、最出色的實景動作場面」，蜘蛛俠將在失去所有高科技支援下，隻身迎戰神祕組織「手合會」，打戲張力絕對能讓影迷血脈沸騰！