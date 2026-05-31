COLLAR三女傍住師弟ZPOT 由熱戀唱到失戀

除了COLLAR與ZPOT帶來驚喜Crossover，Candy及Winka也是首唱新歌《燈神》及《起身洗面》。Candy笑言：「緊張首唱都緊張MV嘅View數㗎，希望歌迷上YouTube loop，都希望有多啲人鍾意。」她揚言：「如果夠1M view，我可以開Live食大蛋糕。」亦令Winka也仿效，笑稱：「素顏啦！素顏好大犧牲㗎，所以MV View數起碼要夠2M先找數。」

此外，三人稱很享受這次與ZPOT的Crossover，Day分享與Bosco@ZPOT夾歌、夾舞步的過程：「其實《On a Sunny Day》呢段舞係由肥仔(@ERROR)幫我哋排，亦都好夾我哋兩個 (她與Gordon@ZPOT) 都係團入邊嘅可愛擔當，呢段舞都係cute cute地咁。令首歌好似有啲熱戀嘅感覺。」Candy與Dave@ZPOT的則是「直白」擔當，好《Honest》，笑言希望唱出曖昧的感覺；而Winka與Gordon演繹的《永久損毀》就代表了失戀，三個crossover把愛情不同的階段都帶給歌迷。

ZPOT回歸出道點時代廣場

由Candy、Day、Winka及ZPOT昨日（30日）作為YouTube Music Nights第10場壓軸嘉賓。ZPOT於年頭在時代廣場作為debut stage正式出道，短短數月便以嘉賓身份帶來兩首新歌回到這舞台演唱，更恰巧的是，當天是隊員牛牛Cow的25歲生日，粉絲送上大蛋糕，隊友與三位師姐亦為他慶祝，讓牛牛感動落淚。

舞台上，ZPOT分成小組及個人演唱，有Marcus、Cow、Ian Hannz三人跳唱《Killing It Girl》；Alvin亦準備了《幾分之幾》送給樂迷；Ian Hannz則演繹《Don’t Go Insane》；Dave、Bosco、Gordon分別與COLLAR三女合唱《Honest》、《On a Sunny Day》及《永久損毀》。