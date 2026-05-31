香港Comic Con｜古天樂化身《星戰》白卜庭驚喜登場 宣告：明年打造屬於香港面向國際高規格嘅動漫舞台(有片)

一連三日於灣仔會展舉行的香港首屆《Hong Kong Comic Con 2026》（HKCC），今日來到尾聲，有份協辦的天下一集團（One Cool Group）老闆兼活動大使古天樂，在活動結束前15分鐘，化身《星球大戰》（Star Wars）大反派白卜庭(Emperor Palpatine)驚喜現身，召集逾百cosplayers大合照，並宣在明年續辦第二屆。

光劍失效 古天樂身穿白卜庭的黑色斗篷，混在Cosplayers當中，直至揭開帽子才現真身，雖然光劍一度失效未能發光，要向後排的《星戰》Cosplayer借用，但一見光劍發光，古老闆笑逐顏開。他表示，第一屆嘅香港comic Con來到最後一日，亦都好快會㘣滿結束，很想分享感受，「喺呢三日裏面我相信係多同我嘅感受一樣，喺呢個展館裏面感受到好純粹、好強大嘅正能量同埋歡樂，但呢三日只係第一步我哋會繼續打造一個屬於香港、同事面向國際高規格嘅動漫舞台。」接着他多謝贊助商合作夥伴，以及參加活動的每一位，沒有他們就沒有展覽。至於總入場人數，古天樂直言暫未清楚，但其公司的周邊產品銷情理想，呼籲買不到的朋友可預訂。

臨時Call馬 古天樂受訪時表示，昨晚才臨時決定現身與眾cosplayer大合照，「尋晚10點決定，真係英雄召集。」 他表示原本只打自算由《星戰》出場主持閉幕，在閉幕禮前一小時才決定所有Cosplayers從兩面上台大合照。古生以白卜庭的造型現身，他坦言最想化身黑武士，笑指光劍因無電失效，「不過我都要做訪問，扮黑武士成個人會熱到濕晒。不過我始終如一都係鍾意黑武士。」他直言見很得人樂在其中，就就像參加派對好享受，令他也開心，「例如黑武士每隔一段時間會巡場同大家影相，因為全部都係自發性，仲有Spider-Man重演互指畫面 ，所以感覺同氣氛都好好。」

羅淑佩睇得好開心 提到文化體育及旅遊局局長羅淑佩於開幕日亦有現身，在古天樂陪同下參觀，他表示，「局長都睇得好開心，我同佢撞到Iron Man， 佢都有揭開面罩，原來係聲控。」古天樂最滿意整體氣氛良好，大家反應熱烈，「第一日酷熱天氣警告，我都有啲擔心，雖然我哋都係安排室內唔係室外，但係咁熱，都會擔心。」對於韓國演員邊佑錫見面會被指安排混亂，包括「座位消失」、活動延遲及貴價門票未有包括入場門票，令部份粉絲失望，古天樂直言知悉事件，已安排退款給相關人士，因同事處理太多事難免會出錯，已盡快解決，定會吸收教訓。他希望場地能夠更大，氣氛可以更加好。

明年展出自己 問到今年不見Marvel和DC參展，他回應：「希望出年能夠有更多嘅參展商，都希望有多啲外國藝人參與，但要睇檔期，至於私心就唔好喺而家講，講咗出年唔係就唔係幾好啦。」問到下屆可會加碼展出個人收藏品，他笑言，「不如我下年展出自己，冇造型，就咁企喺度。」