羅毓儀林俊其同月生日互相製造驚喜 Kris原來係細心男

羅毓儀（Yuki)與林俊其(Kris)同是5月生日，由於是拍拖首次過生日，Yuki表示Kris生日時正值外遊，在正日當天安排了一個一天行程，夜晚則到一個可以看夜景的餐廳，在包廂內嘆了一頓非常好味的生日飯。從他們貼的照片看中，Kris生日當天是在一間位於59樓的餐廳「天空之庭 星之木」品嚐懷石料理，而且Yuki更訂了一個紀念日menu。Kris坦言很浪漫，加上過去幾年不是自己過，便會和家人過生日，今年則有女友陪他過生日，所以非常感動。

談到他們在澳門一間半空餐廳用餐，有網民曾留言指Kris本身畏高，仍膽粗粗陪Yuki去，Yuki聞言表示當天去半空餐廳是Kris的安排，Kris稱自己不敢玩笨豬跳，但知道Yuki愛這類刺激活動，自己唯有嘗試訂這間餐廳，令對方喜出望外。Kris透露自己為了Yuki聞在一個月前預備，但沒想到Yuki臨時有工作安排，於是立即改行另一計劃，立即安排餐廳，並為她學紮了一束花送給Yuki。他坦言花藝師也大讚有天份，自己也對插花萌起興趣。

Yuki又提到Kris很細心，因為留意到她有鼻敏感問題，所以買了一部專治鼻敏感的空氣清新機。Kris說：「我覺得平時都會送嗰啲純粹欣賞，即係冇咩用嘅嘢，我今次不如送啲真係有用嘅嘢。Yuki屋企有很多毛公仔，但佢有鼻敏感㗎嘛。我就想佢好啲，因為佢有時會流鼻涕打乞嗤，我想佢再好啲，我就揀一部真係專治鼻敏感嘅空氣清新機畀佢。」Yuki也大讚對方非常細心。