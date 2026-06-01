原來視咁的 | 《愛．回家》大寶藏式集體回憶 臨別依依牽動網民情緒

TVB王牌長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》（《開心速遞》）即將告一段落，埋單計數前後播出超過2,800集，相信會成為一項紀錄。劇集自2017年2月20日首播，故事圍繞劉丹叔的「熊家」、羅樂林的「龍家」與及其周邊鄰居、同事發生的故事，喜怒哀樂兼而有之。一個傳奇誕生往往牽涉巧合，就如不少港姐得獎佳麗或影壇名人，都是無心插柳入行，當初都是本住「陪朋友」心態。江湖傳聞當初《開心速遞》原定只拍180集，後來添食再添食一添就9年，期間陪伴幾許人成長，幫觀眾「送」了多少碗飯，都是一段美好回憶。
《開心速遞》將變成集體回憶，綜合坊間fans的回饋，歸納出四大層次的回憶殺，當中包括︰青春童年回憶、獨特CP情懷、掌舵靈魂人物小傳、名場面劇情梗。劇中滕麗名的熊尚善跟林淑敏的大小姐經常出現互鬥場面，是不少當代年青人的成長回憶，深深烙在腦中。最近有人出帖呼籲TVB的編劇、監製，希望她們在新劇可以繼續合作。
論劇中深入人心的CP，有人會想起演張龍的黃耀煌跟演Rebecca的沈可欣，無疑劇中這對姊弟戀，確實令人津津樂道。但論到蕩氣迴腸，毫無疑問是滕麗名跟貼身膏藥「廢青安」周嘉洛的母子情。Fans的投入度成為他們的「家人」，會在母親節「祝賀」滕麗名。
說起劇集靈魂，非丹爺劉丹飾演的熊樹根莫屬。不說不知演這類長壽處境劇，對丹爺來說可謂駕輕就熟，堪稱「處境劇之霸」，數數手指從40多年前的《香港81》開始，膾炙人口《真情》中的「叉燒炳」、之後的《皆大歡喜》系列、《畢打自己人》、《天天天晴》與及第一輯的《愛．回家》，丹爺差不多每年都有處境劇在身。《開心速遞》吸引處不止在於溫馨的處境情節，劇集不時推出無厘頭劇情梗。早前有《媽媽去哪兒》劇中劇，瞬間引爆網絡，「三太」樊亦敏與「蔥頭」丘梓謙接吻名場面，荒誕爆笑。近日臨別秋波再將《四大才子》聯乘《雪山救狐狸》，將一段近日席捲各平台的短片據為己有。