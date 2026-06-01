原來視咁的 | 《愛．回家》大寶藏式集體回憶 臨別依依牽動網民情緒

TVB王牌長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》（《開心速遞》）即將告一段落，埋單計數前後播出超過2,800集，相信會成為一項紀錄。劇集自2017年2月20日首播，故事圍繞劉丹叔的「熊家」、羅樂林的「龍家」與及其周邊鄰居、同事發生的故事，喜怒哀樂兼而有之。一個傳奇誕生往往牽涉巧合，就如不少港姐得獎佳麗或影壇名人，都是無心插柳入行，當初都是本住「陪朋友」心態。江湖傳聞當初《開心速遞》原定只拍180集，後來添食再添食一添就9年，期間陪伴幾許人成長，幫觀眾「送」了多少碗飯，都是一段美好回憶。

《開心速遞》將變成集體回憶，綜合坊間fans的回饋，歸納出四大層次的回憶殺，當中包括︰青春童年回憶、獨特CP情懷、掌舵靈魂人物小傳、名場面劇情梗。劇中滕麗名的熊尚善跟林淑敏的大小姐經常出現互鬥場面，是不少當代年青人的成長回憶，深深烙在腦中。最近有人出帖呼籲TVB的編劇、監製，希望她們在新劇可以繼續合作。

論劇中深入人心的CP，有人會想起演張龍的黃耀煌跟演Rebecca的沈可欣，無疑劇中這對姊弟戀，確實令人津津樂道。但論到蕩氣迴腸，毫無疑問是滕麗名跟貼身膏藥「廢青安」周嘉洛的母子情。Fans的投入度成為他們的「家人」，會在母親節「祝賀」滕麗名。