陳湛文《真・Lie Show》挑戰難度演戲中戲 激讚Ern9一人演9角超驚喜

由實力派演員陳湛文(Peter)領軍、聯同網絡人氣KOL潘宗孝（Ern9）、尹嘉裕（嘉嘉）、《哪一天我們會紅》的張毓軒（Shin）和蘇振維（Ray），《存酒人》安柔潔（Ocean），舞台劇演員林子傑（Ronald）、陳卉蕾、鄧永康坐鎮的燒腦黑色喜劇《真・Lie Show》，日前(30日)假香港藝術中心壽臣劇院正式爆笑公演。首日兩場演出已吸引一眾藝人好友包括Tiger@MIRROR、邱彥筒（Marf）、林家熙（Locker）、Ansonbean、麗英、曾傲棐（Arvin）、Sinnie@Lolly Talk、廖子妤、盧鎮業（小野）、林愷鈴、岑樂怡、張紋嘉、林耀聲、阿慈等捧場。反應熱烈，團隊宣布兩度加場，仍有少量門票發售。

陳湛文高呼「好爽」 作為劇中演技擔當，陳湛文於首演後難掩興奮心情，大呼：「好爽呀！」他坦言今次作品以「戲中戲中戲」形式呈現，難度相當高，對演員而言是一大挑戰。Peter表示，自己飾演的角色情緒起伏極大，需要在短時間內不斷切換狀態：「上一刻仲好𤷪𤺧、好激動，下一刻又可以變得好感性，情緒轉換得非常快。」 跟一眾新生代演員合作，Peter特別點名大讚潘宗孝（Ern9）：「佢畀到好多驚喜我，亦都畀到好多驚喜佢自己，好犀利！」導演李頊珩亦讚嘆：「佢喺個Show入面，每一刻我都唔知佢係講緊真話定假話，而且成日都會突然做啲好Explosive嘅嘢，震撼我心靈。」

Ern9攰得嚟開心 首次挑戰一人分飾九角、貫穿全劇的潘宗孝（Ern9），坦言今次演出極具挑戰性：「好攰，因為真係要高度集中，希望觀眾睇到嘅係唔同角色，而唔係同一個Ernest。」雖然演出消耗極大，但Ern9直言非常享受整個過程：「雖然攰，但我真係好開心、好Enjoy，亦都好鍾意喺舞台上面演戲。」早前更積極操肌備戰，可惜排練及演出時間緊迫，令操肌計劃大受影響，他苦笑表示：「真係唔夠時間，唯有靠節食，同埋每次On Show之前做吓掌上壓！」 《真・Lie Show》改編自蔡柏璋編劇，台南人劇團賣座舞台作品「《Reality No-Show》——改編自真實故事」，以多線敘事與角色交錯推進，劇中每個角色，為了各自不同的目的，不斷虛構故事、編織謊言。觀眾在連場「戲中戲」中不斷被引導、誤導，再重新理解眼前所見。

Ray 、Shin感受觀眾力量 蘇振維（Ray）則表示，今次最花心機研究的部分，是角色身上強烈的孤獨感。「我個角色孤獨到要租朋友，但現實生活中，我其實幾能夠同孤獨感相處，所以都花咗好多功夫去鑽研。」Ray又特別提到劇中的處境喜劇環節令他印象深刻：「頭先演Sitcom嗰場戲真係好難忘，因為聽到觀眾即時嘅笑聲同反應，令我真係好似置身喺處境喜劇錄影現場咁，好過癮！」 張毓軒（Shin）分享首演最難忘是觀眾的反應，他興奮指：「排練嘅時候都冇觀眾，有觀眾嘅感覺好唔同，嗰種回彈係比到力量你嘅。」他認為大家首演演得不錯：「Feel到大家都好相信件事。」

嘉嘉打頭陣講對白壓力爆燈 Ocean 首踏舞台被全場眼神感動 尹嘉裕（嘉嘉）則坦言，由於自己舞台劇經驗不算多，因此首演前心情特別緊張，笑指：「我係全套劇第一個講對白嘅演員，所以壓力真係好大。」不過令她最意外的是觀眾的熱烈反應：「估唔到自己演出嗰幾場戲，觀眾會有咁多回饋，而且反應仲咁好。嗰種即時Feedback，畀到好多Engery去支撐我更加投入咁演落去。」 首演舞台劇的安柔潔（Ocean）則表示，首演最難忘的莫過於自己的SOLO戲份。她坦言，經過長時間排練後，終於第一次站在台上，與滿場觀眾即時互動，感覺既深刻又難忘。Ocean感觸表示：「排咗咁耐戲，終於可以同滿場觀眾一齊經歷呢場戲，真係好深刻。」她形容舞台上的每一次交流都充滿力量：「每一對眼睛、每一個眼神，都畀咗我好多唔同嘅力量，而呢啲力量畀到我同我嘅角色一齊前進，呢種感覺好神奇，令人好想再繼續去享受同經歷。」