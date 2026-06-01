日本國民組合嵐正式解散 五子最後演唱會舞台淚別歌迷

嵐最後巡迴演唱會「We are ARASHI」尾場昨天在東京巨蛋圓滿落幕，組合長逹26年半的傳奇歷史正式劃上句號。長達三個半小時的最後演唱會上，嵐五子在5萬名觀眾前跳唱1999年的經典出道歌《A・RA・SHI》以及多首大熱名曲，一共唱出33首作品。及至演唱會尾聲時，成員們輪流向歌迷發表感言，大野智一登場便笑著大叫：「我還活著喔！」櫻井翔則感性表示「我回來了！」其後，松本潤感觸道：「26年半真的非常快樂！」二宮和也感謝四位隊友外，更「破禁」多次提及生前捲入性侵醜聞的尊尼事務所已故創辦人「Johnny喜多川」名字，坦言：「我的30年尊尼人生結束了，真的很感謝大家。」向來眼淺的相葉雅紀眼紅紅說：「無論重生多少次，都不可能再看到這樣的景色。」大野智亦顯得相當不捨，在台上一度哽咽超過10秒，並多謝隊友一直包容與支持：「如果不是這四個人，我不會站在這裡。櫻井翔在最後含淚喊出四位隊長的名字，並說：「我們曾經是嵐，不對，我們就是嵐。」五人之後唱出新歌《Five》，當唱完最後一首歌，五子圍圈靠在一起，離開舞台前向全場粉絲揮手道別。