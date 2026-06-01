阿Mo貼兩隊韓團對比圖遭圍攻 急刪道歉網民唔收貨：執番條命積吓口德

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），近日因在社交網貼一張韓國女團ILLIT成員Wonhee與NewJeans成員Minji的側臉對比圖，被指刻意醜化Wonhee，旋即引發ILLIT粉絲不滿，事件更演變成網絡圍攻。 新舊帳一併清算 該對比圖旨在突顯Minji的側臉線條較為立體，而Wonhee則顯得扁平，阿Mo發帖時配上「🙊」表情符號，被解讀為帶有嘲笑意味。由於阿Mo向來是NewJeans的支持者，過去亦曾公開發表「反正有很多東西copylit想抄都抄不了」等批評ILLIT的言論，新舊帳一起算，令部分ILLIT粉絲怒斥。

急刪圖認錯 面對猛烈抨擊，阿Mo迅速刪除圖片，並於今早發出長文鄭重道歉，他說：「真心對不起，沒有要反駁這次有錯我就直接認了。本來在這個平台是讓我與認識或不認識的同好們互相分享有趣的事，而昨天我是看到樓主的一幅圖，很像我看過的一張memes圖，所以就單純地找來那張圖回覆了。原本的出發點只是貼貼相似的迷因圖也完全沒有打算要去辱罵任何人，而結果是很多人告訴我這樣十分冒犯，所以我在此鄭重道歉，是我顧慮不周而有所冒犯了，對不起！」



阿Mo續指：「看到有些人說是本來是支持我但對這一次表示很失望，也對你們說聲對不起，我保證我是沒有打着壞心腸去做這件事，而且我也從來不希望傷害到任何人，是我這次大意了沒有顧及不同人的感受，對不起，我承諾我只會專注於分享快樂及喜歡的事情而盡我所能去避免冒犯或傷害到任何人，也感謝以往的支持。該圖片剛剛已經刪除，在此向當事人致歉，再次鄭重地說聲對不起​ ，也謝謝你耐心看完。」

兩團粉絲對立 然而，部分網民對道歉並不領情，留言更觸及阿Mo的嚴重創傷及喪父之痛，言辭極盡挖苦：「想知呢個藉口你諗咗幾耐，喺床定喺輪椅上面諗？」、「好心你執番條命就積吓口德啦」，但亦有大量網民聲援阿Mo，認為追星爭執不應上升到人身攻擊，尤其不該拿他人的癱瘓狀況及至親離世來攻擊，直斥這類言論超越底線。他們又指，阿Mo分享圖片本質上與朋友間閒聊八卦無異，如今被圍攻實屬小事化大。 這場風波的背後，亦涉及NewJeans與ILLIT兩團粉絲長期以來的矛盾。外界一直有聲音質疑ILLIT在造型及風格上抄襲NewJeans，加上早前韓國製作人閔熙珍的言論，令雙方粉絲對立加劇。阿Mo作為忠實「Bunnies」（NewJeans粉絲暱稱），其言行也因此被置於放大鏡下審視。



