九運會客室｜伍詠薇回應楊思琦欺凌事件 有望與Brain拍住添食 邀簡慕華揭拍戲「鹹豬手」經歷

由伍詠薇和李凱賢(Brian@廿四味)聯手主持的HOY節目《九運會客室》，開創先河，原汁原味的YouTube直出版，較電視剪輯版早兩星期上架。兩位主持火花十足，與嘉賓真情對談，掀網民熱話，不少爆炸性話題引發廣泛迴響，其中首集嘉賓楊思琦在片場被欺凌事件，至今仍為人津津樂道。伍姑娘坦言冇預期楊思琦的訪問會炒起話題，她大讚對方準時及專業，合作舒服。 HOY亦有計劃添食開拍第2季，有望在今年內落實。問到屆時可會請商天娥做嘉賓時，伍姑娘笑言：「要搵我律師嚟傾傾先！其實我哋咩人都歡迎。」Brian則高呼是好主意，「To be fair, that’s good idea！」兩人預告今晚播出的一集請來簡慕華和梁嘉琪擔任嘉賓，簡慕華更會大爆拍劇時遇到「鹹豬手」的遭遇。

有默契做上下把 伍詠薇表示節目嘉賓以「中女」為主，充滿人生故事，自己本身是中女，甚感興趣，加上有玄學師傅坐鎮，構思不錯。她坦言起初擔心跟Brian合不來，但很快發覺彼此很有化學作用，「互相做『上、下把』，大家一路進步緊，愈做愈舒服、愈訪問得愈好！」Brian亦認同，「伍姑娘可能有些動作較瘋狂，但佢真係好人。」兩人承認起初幾集較生硬，後來經調節很已有默契，「其實有七成Comments都係話我，(冇唔開心？)冇！佢哋有寫就得喇，最緊要我知自己做緊乜嘢。」節目出街後，有不少人親口跟他說喜歡，已很足夠，「我鍾意HOY夠膽搵我，仲話Brian你做番自己得喇，一個電視台夠膽做something different，唔會咁死板，好X悶。」

話雖如此，Brian坦言比起自己主持的YouTube節目，已經「忍口」收歛，始終不是自己主場節目，但不覺難受。伍姑娘就爆料指，起初有曾被「拒絕」：「佢哋都會睇定啲嘅，依家佢哋 know 咗我哋嘅內容，有啲朋友會打嚟話想上我嘅節目！依家訪問中女有返咁上下年紀啦，以前以前點樣捱呀，去到依家點樣成功，我希望好多香港嘅女人見到『原來我都可以做我想做嘅嘢喎！』Just do it!」

難料楊思琦事件迴響大 暫時已登場的嘉賓有楊思琦、羅霖、「葵芳」蔡蕙琪、溫碧霞等。陸續登場還有何雁詩、張新悅、歐倩怡、「蝦頭」楊詩敏、「妹頭」盧頌恩、湯寶如、王馨平、七仙羽、溫碧霞、譚玉瑛、張錦霞和周家怡等。談到楊思琦的訪問炒起話題，伍姑娘表示：「因為我作為一個主持，分享一件事而冇參與過嘅，咁我係分享緊、講緊人地嘅事，出嚟好大迴響，都係問返佢，唔會問我嘅。咁啱工作我有份參與，我自己係將一件真實拍戲有開心有唔開心嘅事分享。我哋係分享形式。我係估唔到有咁大嘅迴響，『邊個邊個、誰是兇手』嗰啲遊戲，我就無玩呢一樣嘢、無諗過呢一樣嘢嘅。如果你問我係咪邊個？我係唔會答。因為我同思琦妹都覺得因為節目嗰度講開呢個話題，就講開呢件事去做，而且真人真事嚟，佢都知我地會傾呢件事。」

以為溫碧霞好膚淺 問到最深刻的嘉賓，Brain不諱言：「溫碧霞係幾震撼，起初以為佢好shallow(膚淺)，只係得個靚字原來有紋有路，都OK喎，個人都斯文、好真，你問乜佢就答問。有啲人自己講自己嘢，都唔係陪你傾偈。」另外還有羅霖，他續說：「羅霖係其中一個最鍾意嘅，佢真係好好！當年嘅《真情》首歌好似國歌咁，一聽到就要起身致敬。」另外還有一位，伍姑娘欲言又止：「seven…..」她表示早已聽聞對方作風，有心理準備，但Brian就有點措手不及，「今次好癲，癲到離開宇宙，總知就唔好錯過。」

兩人預告今晚播出YouTube版將訪問簡慕華及梁嘉琪，當中更涉及娛圈「鹹豬手」，伍姑娘重提昔日往事：「當年我未入行去坐地鐵，遇到一個人用性器官『頂』住我，我已經中途捉住佢嚟鬧，好在身邊都好多街坊幫手，其實我想話俾大家知遇到呢啲嘢要講出嚟！」 有線寬頻首席內容官嚴嘉念表示：「依家網上播放足本係新興趨勢，佢同傳統嘅電視觀眾係兩批客群，變相網上好似『第4個台』咁，加上網上審查冇咁嚴格。開拍新一季最緊要主持有期拍攝，期望今年內開工。