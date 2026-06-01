張德蘭入行60年首登紅館 帶傷大勇唱跳 劉德華現身掀高潮 阿姐憶四朵金花

實力派女歌手張德蘭，慶祝入行60周年，上周六晚假紅磡香港體育館舉行首度個人紅館演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》，一圓多年紅館舞台夢。上月她雖不慎跌倒導致左肩甩骹，但當晚狀態大勇、邊唱邊跳。至於嘉賓方面，除有汪明荃、黎耀祥、區瑞強義氣相助，encore時天王劉德華更驚喜現身，震撼全場！

完美童音中氣十足

張德蘭身穿粉紅色華麗舞台服，以《伴我高聲唱》揭開序幕。暌違舞台十多年的她感觸表示：「好開心大家重記得我、支持我。」回顧60年音樂路，她幽默笑稱：「由『張圓圓』第一日踏足舞台開始到今日，我個樣冇變就呃你，豐滿咗、成熟咗少少，但把聲冇變。」隨後她獻唱當年首踏荔園演出的《高山青》，以及考驗唱功的《今天不回家》和恩師顧嘉煇之作《郊道》，歌聲清脆、中氣十足。