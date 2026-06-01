張德蘭入行60年首登紅館 帶傷大勇唱跳 劉德華現身掀高潮 阿姐憶四朵金花

實力派女歌手張德蘭，慶祝入行60周年，上周六晚假紅磡香港體育館舉行首度個人紅館演唱會《相識是緣份張德蘭演唱會》，一圓多年紅館舞台夢。上月她雖不慎跌倒導致左肩甩骹，但當晚狀態大勇、邊唱邊跳。至於嘉賓方面，除有汪明荃、黎耀祥、區瑞強義氣相助，encore時天王劉德華更驚喜現身，震撼全場！
完美童音中氣十足
張德蘭身穿粉紅色華麗舞台服，以《伴我高聲唱》揭開序幕。暌違舞台十多年的她感觸表示：「好開心大家重記得我、支持我。」回顧60年音樂路，她幽默笑稱：「由『張圓圓』第一日踏足舞台開始到今日，我個樣冇變就呃你，豐滿咗、成熟咗少少，但把聲冇變。」隨後她獻唱當年首踏荔園演出的《高山青》，以及考驗唱功的《今天不回家》和恩師顧嘉煇之作《郊道》，歌聲清脆、中氣十足。
祥仔幽默笑稱「樂悠咭同學會」
圈中人緣極佳的張德蘭，邀得多位好友現身，包括區瑞強驚喜現身合唱《問》；而視帝黎耀祥則與她合唱《默默無言》並擔任讀白。祥仔自嘲已拿「樂悠咭」，笑問今晚是否「樂悠咭同學聚會」，更鬼馬打趣張德蘭愛看他的舊作《大太監》是「重口味」，引得全場捧腹大笑。另一高潮落在「四朵金花」合體，舞台大螢幕播出當年珍貴片段，阿姐汪明荃現身，與張德蘭、螢幕上的已故肥姐沈殿霞及未有到場的王愛明，隔空合唱《世界真細小》。阿姐笑憶當年：「最難唱的都交晒俾張德蘭，明明設計服裝，我教跳舞，肥姐就指揮。」
劉德華驚喜encore 壓軸合唱《情義倆心堅》
演唱會尾聲，張德蘭特別感謝結婚38周年的丈夫楊偉誠，在台上送花支持。正當觀眾以為節目完結，encore時身穿白色長衫的劉德華帥氣登場。兩人現場重溫《神鵰俠侶》經典合唱《情義倆心堅》一曲。華仔感性表示：「我點可以唔嚟，我第一首歌《神鵰大俠》係同德蘭一齊合唱，先有機會出唱片。」華仔更大讚德蘭狀態「好勁」，並即席清唱、加送一首《掌聲響起》。張德蘭最後以一曲《相識也是緣份》帶動全場萬人大合唱，她向樂迷承諾：「有大家支持，我一定會好好唱落去！」