陳卓賢Ian自爆走出幽谷尋回初心 公佈陳家增添新成員

陳卓賢（Ian）將於6月9日迎接33歲生日，每年歌迷會都會為他舉辦生日展覽慶祝，今年生日展覽主題是「IANAZURE NEXUS」 ，記錄Ian從黑白的起點，走過無數關卡，一步一步為自己加上色彩，蛻變成彩色的自己，與7月舉行的演唱會主題《Growth》十分吻合。

上月29日，Ian與hellosss（粉絲暱稱）在生日展覽見面，吸引了數百位粉絲迫爆了三層啟德零售館。晚上7時，Ian穿上一身自家品牌白色T恤牛仔褲現身，他表示：「好耐冇見大家，辛苦你哋收工趕過嚟！多謝Fans Club嘅心思幫我整呢個生日展，因為我上年去咗澳洲冇見到大家，所以我決定嚟見吓大家傾吓偈。雖然嚟緊都有生日會，但見多一次都無妨。」Ian又感恩多年來得到大家支持，幸運地很多自己以前想做的東西都達成了，例如作曲、擁有自己的專輯、有自己的個人演唱會……等等，覺得自己的人生已經很美滿，希望出道十年時仍然可以見到大家。