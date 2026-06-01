陳卓賢Ian自爆走出幽谷尋回初心 公佈陳家增添新成員

陳卓賢（Ian）將於6月9日迎接33歲生日，每年歌迷會都會為他舉辦生日展覽慶祝，今年生日展覽主題是「IANAZURE NEXUS」 ，記錄Ian從黑白的起點，走過無數關卡，一步一步為自己加上色彩，蛻變成彩色的自己，與7月舉行的演唱會主題《Growth》十分吻合。
上月29日，Ian與hellosss（粉絲暱稱）在生日展覽見面，吸引了數百位粉絲迫爆了三層啟德零售館。晚上7時，Ian穿上一身自家品牌白色T恤牛仔褲現身，他表示：「好耐冇見大家，辛苦你哋收工趕過嚟！多謝Fans Club嘅心思幫我整呢個生日展，因為我上年去咗澳洲冇見到大家，所以我決定嚟見吓大家傾吓偈。雖然嚟緊都有生日會，但見多一次都無妨。」Ian又感恩多年來得到大家支持，幸運地很多自己以前想做的東西都達成了，例如作曲、擁有自己的專輯、有自己的個人演唱會……等等，覺得自己的人生已經很美滿，希望出道十年時仍然可以見到大家。
願望達成
而Fans Club事前向粉絲收集問題，Ian即時化身「節目主持」解答Hellosss 逾百問題。Hellosss問Ian想解鎖什麼新技能，Ian說希望有空時可以學大提琴，亦有粉絲問有否打算養多一隻狗陪愛犬「雞髀」，Ian卻驚喜透露，陳家已經增添了新成員，「其實我依家養多咗一隻。我都諗咗好耐點樣公佈俾大家知道，今日係時候了。」他更叫粉絲們猜一猜新成員的名字及品種。
做回開心自己
問答環節中不乏深情對話，Ian坦言以往有一段時間是灰濛濛的很不開心，自己感覺到棱角被磨蝕，但現在的他已經走出了幽谷，棱角好像又再長出來，尋回當初入行的初心，人也變得開心自在，「作為一個幕前公眾人物，當然要帶歡樂俾大家，我冇刻意去隱藏自己嘅情緒，開心與否我都係做緊自己，多謝大家嘅支持。雖然我成日都講自己好享受孤獨，但係我知道自己唔係孤獨，我有你哋。」被問到如果當初沒有入娛樂圈，他會從事什麼行業？粉絲大叫「飛機師」，但Ian竟把飛機師聽錯「TVB」，引來全場大笑。
預告演唱會9個主題
說到《Growth》演唱會，Ian透露9場演唱會每晚都有不同主題，而且今次演唱會將不會cover別人的歌，所有歌均由自己作曲，而每隻歌都代表着一種顏色，他期待在演唱會時再與大家見面，一起經歷難忘的成長之旅。而Ian離開生日展覽前，在場內360度與粉絲大合照，又用手機錄起粉絲在留言牆上寫的每一句說話，果然是「寵粉賢」。