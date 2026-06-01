Stanley後援會突解散 一個微笑emoji觸發粉絲怒火

Stanley 的粉絲後援會突然終止運作，他僅以黑底加上一個微笑符號發文，即被大批粉絲直斥冷漠。

舊會停運新會即起 後援會在社交網公開一段關燈告別短片，並發長文向追隨多年的Team Stanley（粉絲暱稱）致謝，提到：「在三千多個日夜的陪伴和支持下，無論日曬雨淋還是風吹雨打都有你哋一齊完成一次又一次的應援」同時寄語：「請大家繼續守護Stanley 在未來的日子繼續發光發亮」。舊FC才剛熄燈，另一個命名為「Stanley Yau International Fan Club（SYFC）」的新FC便迅速成立，並公佈會費為$380，由2026年6月12日起生效。

另一個命名為「Stanley Yau International Fan Club（SYFC）」的新FC迅速成立。

一個emoji引爆怒火 粉絲對解散消息還未完全消化，Stanley兩小時後在IG限時動態的舉動更令外界嘩然，他僅以黑底加上一個微笑符號發文，沒有留下任何道謝或解釋。這個簡短回應旋即激起大批粉絲留言炮轟，批評他對義務付出的舊管理層毫不感激，並留言狠批：「舊嗰班臨走都想幫你搞得好好睇睇……你就乜都唔理po個emoji，完全唔理後果，知唔知你好自私？全部嘢唔係老奉㗎」、「貼錢免費幫你打工8年，今日和平分手，你出呢個story係咩意思？冇人欠你㗎，我哋冇錢收㗎。三千幾個日日夜夜換嚟今日你個咁嘅emoji？你唔紅你自己有份造成」。



風波發酵之際，Stanley今早再於IG限時動態上載一段短片，片中談及人們常因主觀預設而造成誤解，似想借此暗示其微笑符號被錯誤解讀，試圖為這場爭議降溫。