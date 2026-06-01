張栢芝加盟華納推全新單曲《長大的那天》 六一上架致敬時光與陪伴

張栢芝今天（6月1日）正式推出加盟華納音樂中國後首支個人單曲《長大的那天》，這首全新作品選擇在六月一日國際兒童節全球同步上線，作爲一份特別節日獻禮。張栢芝以包含故事感與歲月沉澱的嗓音，演繹這首「寫給孩子，也寫給時間的歌」，用音樂定格成長、告別與相守的溫暖點滴。 《長大的那天》捕捉成長路上細碎卻珍貴的日常：從懷中安然熟睡的小小身影，到驀然發現舊日衣衫已然不合身，栢芝以歷經歲月打磨的獨特聲線，唱出「該怎麼去形容，這微妙的感覺，你已變成，我的世界」的這份深厚羈絆。這首歌不單止是一位母親寫給孩子的心聲，也道出了任何人面對時光流轉時的柔軟與釋然。當孩子奔赴更遠的前路，成年人不必執着挽留，唯有珍惜當下每一刻陪伴。

張栢芝於早前5月10日母親節的恬靜午後完成錄製這首全新單曲，在特殊的節日氛圍下，她於錄音時投入了更多內心真情，並感性表示：「我都是隨著我的心，唯一不變的定律就是大家聽完那首歌後，希望大家會有自己的收穫。因為我本來就是一個開心很樂觀的一個人，音樂是最好的表達，所以製作那首歌的整個過程，就是想要帶給大家一個『非常張栢芝』的那個訊息。」栢芝從昔日銀幕上驚豔衆人的經典演員，到如今用歌聲訴說人生感悟的音樂人，將對成長的體悟、對歲月的坦然盡數融入旋律，盡顯時光淬鍊後的通透氣質。



《長大的那天》由製作人Patrick Yip（葉崇恩）傾力打造，爲凸顯歌曲治癒、純粹的內核，製作團隊採用簡約且富有質感的編曲。栢芝至今演過不少銀幕經典，今次再以歌手姿態出發，更聯手華納音樂中國，以全球發行的《長大的那天》開啓全新篇章，由6月1日起已登陸全球各大音樂平台。