胡楓演唱會門票全部售罄 肥媽領軍陪彩排公開嘉賓名單

日前，修哥聯同陳欣健（Philip）、Joe Junior、肥媽（Maria Cordero）、《中聲3》三甲人馬黃博、張與辰、劉洋及《聲秀》的冠亞季軍馮熙燮、柯雨霏、胡子貝，眾人齊到Band房彩排，修哥表示很開心：「得到咁多朋友支持，令我喜出望外，有啲估唔到嘅嘉賓都會嚟，真係Very Good !主辦單位成日搞神秘，問佢有乜嘉賓佢哋又話未定，結果一個禮拜前終於知道嘉賓名單，除咗有今日嚟Band房彩排嘅朋友之外，仲有莫文蔚、楊千嬅、Big Four、草蜢同周柏豪，就講住咁多先。」肥媽說：「我今次有份唱已經好開心，我間唔中都有同Joe合作，但Philip就真係好多年都冇同台演出。」Philip笑說：「因為我冇參加《中年好聲音》。」肥媽即時問他什麼時候來做評判，Philip即答 :「唔使做評判，我而家成熟咗可以嚟唱，起初主辦叫我做修哥嘉賓，我以為佢叫我嚟跳Cha Cha，大家都知修哥係舞王，好彩最後係叫我唱歌，所以終於冇晒壓力。」Joe稱 :「修哥千祈唔好叫我跳Cha Cha，我淨係識跳扭腰舞，不過今次有得唱真係好開心，當我知道主辦單位邀請我嗰一刻，我即刻話俾老婆知。」



《中聲3》和《聲秀》六位歌手也表示相當興奮，黃博說：「修哥係我哋嘅榜樣，我最深刻就係修哥扮嘅財神，今年好幸運可以係修哥手上面攞到利是。今次可以加入呢個Party，見證修哥挑戰世界紀錄，真係非常之開心。」張與辰笑說：「今次好想挑戰修哥跳舞，同修哥佢一齊跳Cha Cha都應該好正。小學嗰陣就已經有睇過修哥嘅影視作品，覺得修哥係一個好敬業同埋好有毅力嘅藝人，所以真係值得大家學習。」劉洋表示：「一直以嚟都睇過好多修哥嘅影視作品，可以參與今次演出真係覺得好榮幸。」