8點直樂 VIURIETY｜姜濤被Tiger要求助養：咀啖我先 教廚Anson Lo為粉絲首製甜品

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、邱傲然(Tiger)、ERROR 隊長梁業(肥仔)和田曜誠(Tsoul)，昨晚(1日)為ViuTV直播節目《8點直樂 VIURIETY》的「Food Night」拍攝。Anson Lo擔任大廚與姜濤和Tiger在「Omakase委托人」環節炮製香橙可麗餅，即晚直送往粉絲家人。姜濤就從擔任幫廚、製作青瓜壽司卷到玩遊戲製作都不停食，他受訪時自爆為拍節目沒有吃劇組的飯盒，由彩排時已開始吃到拍節目，更透露彩排時吮完手指忘了抺手，將青瓜壽司卷直接給工作人員吃。不過Tiger就自言不愛吃奶製食品和甜品，拒吃姜濤炮製的壽司卷。

按摩「吹耳仔」 Anson Lo自言是中學家政學會副會長，不過平時甚少下廚，更為節目首次製作甜品，介紹菜式時卻口誤將「香橙可麗餅」講成「香橙高麗餅」。當Anson Lo和Tiger用心製作甜品時，情緒價值擔當的姜濤就為Tiger按摩肩膞和「吹耳仔」假裝親吻，同時又不斷偷食餅皮，非常忙碌。Anson Lo在加醬汁時突然拋鑊，弄得醬汁濺出，不過無礙fans對偶像下廚食品的熱愛，兩人走親手餵粉絲吃可麗餅時，獲一致大讚好味。接著，Anson Lo就離開錄影廠親身將甜品送達觀眾家中。

姜濤、Tiger、肥仔和Tsoul就繼續留低玩遊戲和製作美食，其間只要有食物放在枱上，無論粟米、忌廉蛋糕都全放進吃裡，為求取勝，又不時「搜身」式騷擾師父肥仔。其後，姜濤擔任大廚炮製青瓜壽司卷，他自嘲若要煮熟食觀眾未必敢放入口，過程笑料百出，姜濤將壽司卷壓到扁平，令肥仔忍不住出手制止，不過現場姜糖獲姜Admin餵食，相當滿足。

留肚為節目密密食 姜濤與Tiger齊齊受訪，姜濤坦言，「我冇食飯盒，因為拍嘅過程鍾意食嘢，所以留返個肚，我食得開心，大家又睇得開心。不過下次節目組可否唔好俾咁滯嘅嘢我食。」從彩排開始不斷吃的他投訴「貨不對辦」，彩排時的蛋糕沒有忌廉，但為保「食蛋糕做快」的封號，辛苦仍勉強吞下，Tiger就一言驚醒：「冇計，生啤白色嘛。」問到Tiger為何沒有大啖吃蛋糕，他續說，「我鍾意生啤先唔想食佢，有啲心痛。」連姜濤到甘敗下風。 至於為何堅拒吃姜濤親製的青瓜壽司卷，他直言：「好正常，佢撻生魚咁撻(壽司卷)！」姜濤就自辯，「其實放入口都係𡁻成一堆。」Tiger認真解釋，因為不愛吃甜品及忌廉芝士製成品，笑言若姜濤下廚煮龍蝦，必然奉陪。對於肥仔爆料指他將青瓜頂都放進壽司卷，吮完手指又不抺手，姜濤就直認不諱，「採排時工作人員要扮觀眾，我吮完手指唔記得抺手就拎俾佢哋食。」問到兩人下廚的招牌菜時，Tiger秒回：「煎蛋！」姜濤就自言曾試過煮牛扒。

Tiger對住姜濤：有啲攰 「姜虎」互動向來備受粉關注，今次全程同場拍節目，大派福利。問到Tiger感受時，他笑言，「對咗佢成日，好開心！」此時姜濤繼續為虎仔按摩和「吹耳仔」，問Tiger會否覺得好嘈，他答道，「唔會，不過有啲攰！(幸好有肥仔分擔？)肥仔都好高energy。」談到首度公開演唱《漣漪》，Tiger坦言相當緊張，抺一額汗。將於6月尾開個唱的他表示，「已進入最後大直路，一早已定好歌單，想盡可能加入新元素。」至於會否跟安柔潔合唱，他就表示要賣賣關子。姜濤將於澳門舉行巡唱尾站，「雖然已做咗好多次，但都要檢討返過去，再做好啲，將現有嘅嘢重現俾觀眾。」

拍團綜要求 朝十晚十 早前MIRROR接受Do姐訪問，Alton透露將於8月往外地拍團綜，姜虎異口同聲表示，往哪裡拍也沒所謂，最緊要是朝十晚十，舒舒服服。姜濤在節目中透露對婚姻的看法，自言會負養家，另一半毋須工作也可，Tiger問道：「你可唔可以養我？我啱掃地，我可以為你而學，又可以煎牛扒你食，係咪先？」姜濤苦笑：「你唔好咁啦……」Tiger繼續高攻，「助養小老虎！」冷不妨姜濤提出條件：「咀啖我先啦！養你，你都要付出啲代價嘅！」虎謂「鏡頭後吖！」姜濤認真表示，「每個人想盡自己能力，令自己care嘅人過得開心，係人之常情。」