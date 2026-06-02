許軼Day發長文悼念外婆 未能共度24歲生日：帶著你給我的溫柔努力走下去

COLLAR成員許軼(Day)將於本周四(4日)生日，不過今年沒法與陪伴長大的外婆共度生日，Day今日凌晨在社交平台發長文，悼念已離世的外婆，「那個最可愛的老人家，現在變成可愛鬼啦。」，她自言，「不能再抱著你睡覺了」、「好想念你煮的味道啊」字裡行間，充滿不捨之情。最後，快將24歲的阿Day承諾，「我長大了，會照顧自己了。謝謝你令我幸福地長大。我會帶著你給我的溫柔，繼續努力走下去。愛你。」COLLAR經理人、隊友Marf、Winka、芯駖、師兄Jeremy、肥仔等都有留言安慰。

Day分享從兒時到長大，與外婆一齊慶生和旅行的合照，罕有地發長文，寫道，「小時候媽咪要工作，我的世界幾乎是由你一手拉扯、拼湊出來的。我的價值觀、我的小習慣，生活裡每一步，都有你留下來的痕跡。長大後，人人都希望我努力工作、奔跑得快一點。只有你會每天也問我：『開不開心啊？不要太累，要休息多一點。」有時回家的時候很低能量，對你態度不好，你從不怪我，反而會在臨睡前問我：『是不是有什麼不開心？跟我講囉。』然後，你會絮絮叨叨講一堆哲學，講你小時侯的經歷，把我講得連本來的煩惱都忘記了。有時我會哭著把委屈都告訴你，然後你會抱著我睡。」

許軼感謝外婆，將一生最大的溫柔和愛都給了她，「就算買給你的衣服買錯了尺碼，你都當成寶般一直穿著。即使會賺錢後，每次去旅行你總會塞那張「資助我」的500蚊紙，跟我講『看到喜歡的就買囉』。還有那次你煮了很多但騙我是兩人份、看著我傻傻一個人吃完1kg炒年糕，外婆帶大的孩子的飯量不是蓋的。你很挑食，也煮飯很好吃，好想念你煮的味道啊。我是被你縱大的孩子，疼到全家都呷醋的那種。擁有一個靈魂契合的婆婆，是多麼的幸福。你除了怕冷又愛食雪糕、愛吃零食又不做運動之外，你在我心中，就是完美的婆婆。」

遺傳了外婆的基因 她憶述聽首支個人單曲《Wait a second》Demo 的那天，一進門，就看到外婆像往常一樣，在桌前一筆一劃地寫著日常日記，「你的日記裡面，滿滿都是我和媽咪。你喜歡學新事物、上興趣班，喜歡去旅行，我們一起去過好多好多地方，我大概也遺傳了你喜歡探索的基因吧。分了很多次，用了好長的時間，才忍著眼淚把這些零碎的畫面拼湊捕捉回來。」她指外婆很怕冷，讀到中四才買冷氣機，「無論夏天還是冬天我踢被，你都會溫柔幫我把被子重新蓋好，把我熱個半死。嗯不能再抱著你睡覺了。但你放心，我長大了，會照顧自己了。謝謝你令我幸福地長大。我會帶著你給我的溫柔，繼續努力走下去。愛你。」