8點直樂 VIURIETY｜肥仔@ERROR投訴被姜濤咸濕 開心在佘詩曼母親心中有席位

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、邱傲然(Tiger)、ERROR 隊長梁業(肥仔)和田曜誠(Tsoul)，昨晚(1日)為ViuTV直播節目《8點直樂 VIURIETY》的「Food Night」拍攝。姜濤在玩遊戲和製作青瓜壽司卷期間，不斷摸胸、吹耳仔騷擾肥仔，被寵幸又攬又錫的肥仔受訪時就投訴，「我覺得佢越嚟越想鹹濕我，你好地地無啦啦對我毛手毛腳做咩啫？咁變態做咩啫？我都知道佢愛我！有一晚佢無啦啦發夢見到我，你見到我做乜呀？我話你唔使咁掛住我㗎！」大家笑言因大表哥邱士縉(Stanley)結婚在即，將對大表的愛轉嫁到肥仔身上，可能下一步會向他吻頸，自言不想當眾拒絕肥仔笑言有身高限制，要靠Tsoul反擊：「你幫我咀返佢條頸！」Tsoul聞言即落閘：「我送對鞋畀你！」

獲蒙嘉慧睇中 大絕「睡夢羅漢」 肥仔早前跟佘詩曼打麻雀，搞到阿佘破財輸掉幾千蚊，肥仔就強調自己並非大贏家，並指自己有付出，負責預備蛋糕送上門。談到連阿佘的母親都經常追問戰況，肥仔笑言，「我唔知點解佢成日同阿媽討論我，我都好開心喺伯母心目中佔一席位。」他坦言有見過伯母，但就沒有同枱打牌。他自爆經常被吹噓打麻雀贏錢，連其他藝人都主動相約開枱，「蒙嘉慧好似都想約，細細地打都OK。」他直言願意砌磋，但強調要靠運氣，有時都要拜拜神，自爆反敗為勝的大絕，「我信邪，輸得太多會除衫，等自己盛啲，(Tsoul：好兇狠)除上衫啫，我會稱之為『睡夢羅漢』，我係對住阿Jer嗰啲先用，唔會對住阿佘咁兇狠。」

Tsoul海外比賽 為港爭光 談到Tsoul往外地參加跳舞比賽奪得「香港街舞公開賽2025」 冠軍，並以香港代表身份，赴歐洲參加《HolyFunk》街舞大賽，與世界各地Popping高手battle， 摘下亞軍，他表示分別到了英法及荷蘭比賽，「荷蘭嗰個就係代表香港出賽，好幸運贏到亞軍；有世界各國嘅人參加，好榮幸得到呢個殊榮。」笑言繼續默默努力，亦對賽果非常滿意，並會繼續參加比賽，「呢個係我嘅duty。如果我要跳舞，就要做好role model畀人睇，我要繼續比賽！」他又預告將於《Dance X Crew》第二季與肥仔battle，另外沈貞巧(阿Gao)和Win Win楊安妮亦會battle。