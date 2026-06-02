李家鼎現身宣布與李泳漢脫離父子關係 拒絕原諒大孖鬧爆係仆X仔

81歲的李家鼎因施明突然離世，加上大孖李泳漢不停苛索金錢，繼而再爆爭產風波，抱受家事困擾的鼎爺體重急跌。每當鼎爺接受傳媒批評大孖泳漢不是時，李泳漢便拿出部份錄音予傳媒用作還擊，及至細孖泳豪播出另一條完整錄音之後，李泳漢便再沒有公開還擊。

李家鼎在泳豪及其妻Agnes悉心照顧之下，日漸回復胃口及精神。他更現身接受雜誌訪問，片中見到他的身形、精神以回復以前，只是聲沙有點沙啞，不但多次鬧李泳漢是「仆X仔」，更嬲到表示「由2026年5月29日晚8點10分起，李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」直言自己傷心到無得再傷心，自己受到極大傷害。當記者問到大孖日後若求原諒，鼎爺表示︰「既然如此，何必當初，原諒呢兩個字就冇啦，講完。講佢就心噏。」