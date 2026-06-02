熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Jun-02 13:15
更新：2026-Jun-02 13:15

李家鼎現身宣布與李泳漢脫離父子關係 拒絕原諒大孖鬧爆係仆X仔

分享：
WhatsApp Image 2026 04 22 at 17.06.20

李泳豪與太太跟李家鼎一同現身，在李泳漢眼中李家鼎被細佬及「台灣婆」操控。

adblk4

81歲的李家鼎因施明突然離世，加上大孖李泳漢不停苛索金錢，繼而再爆爭產風波，抱受家事困擾的鼎爺體重急跌。每當鼎爺接受傳媒批評大孖泳漢不是時，李泳漢便拿出部份錄音予傳媒用作還擊，及至細孖泳豪播出另一條完整錄音之後，李泳漢便再沒有公開還擊。

李家鼎在泳豪及其妻Agnes悉心照顧之下，日漸回復胃口及精神。他更現身接受雜誌訪問，片中見到他的身形、精神以回復以前，只是聲沙有點沙啞，不但多次鬧李泳漢是「仆X仔」，更嬲到表示「由2026529日晚810分起，李泳漢唔係我李家鼎個仔，佢嘅嘢與我無關！」直言自己傷心到無得再傷心，自己受到極大傷害。當記者問到大孖日後若求原諒，鼎爺表示︰「既然如此，何必當初，原諒呢兩個字就冇啦，講完。講佢就心噏。」

adblk5
242a3c5a 4884 4374 ada2 f2641f83e712

李泳漢沒再公開還擊，更被鼎爺宣布脫離父子關係。

鼎爺狂鬧泳漢係仆X

他直言對於其家事成為全城熱話大感好煩，「臭屎密冚，學個仆X，呢度揚，嗰度揚，家醜不出外傳嘛。」他亦感慨「人做老竇，我做老竇，點解一個仔咁乖，一個咁仆X。」他表示自己對兩個兒子一視同仁，指泳豪比較純品，「唔會學個仆X(泳漢)又𦧲又蠱蠱惑」。每當提起泳漢時，他都語帶激動表示「嗰個冇眼睇，要洗眼」、「啋佢都白痴！X！唔係人嚟！」

他又提到2017年因為《阿爺廚房》走紅，令他的收入十級跳，但一個疫情就搞到「變咗沙漏咁」，現時他想重開私房菜，從沒有想過退休，現時已經準備好重投工作，已計劃跟細孖拍片，同時會跟生意拍檔開燒鵝餐廳。至於生活上，他有意與李泳豪兩夫婦同住，以便有個照應。

adblk6
李泳豪不時上載與李家鼎的父子照。

鼎爺表示將與泳豪一齊同住，以便照應。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務