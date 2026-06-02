愛‧回家｜由網民主宰未來劇情走向 周嘉洛邀觀眾表達意見安Bon戀隨時翻生

《愛．回家之開心速遞》將於7月迎來大結局，熊家成員—劉丹、呂慧儀（阿蟹）、滕麗名（阿滕）、周家嘉、單立文及張景淳於電視城拍攝《愛‧回家》時，接受了東張西望及無綫娛樂新聞台採訪。他們首度披露即將迎來大結局的《愛‧回家》，將於稍後推出多項網上活動與眾同樂，包括徵收網民及粉絲對於未來劇情走向的意見，以及將推出《愛‧回家》鐵粉Q&A問答比賽；觀眾及網民只需由6月5日開始，緊貼TVB官方社交網，及黐實《愛‧回家》，便會找到留言機會及參加問答遊戲互動QR Code。

對於編審劇組計劃推出官方版《愛‧回家》Q & A，一眾演員直指期待及想參與，金城安及張景淳更被睇死將會是最低分兩位玩家，阿滕更踢爆張景淳冇記性：「佢洗底比較洗得快啲。」阿蟹還開玩笑謂：「可以做問吓金城安到底錫過幾多個人。」

公開招募虐待大小姐方法 眾人受訪期間還大爆自己角色未來劇情重點走向，當中除了被炒龔燁何去何從外，還有安Bon（周嘉洛+林凱恩）CP及「雙大CP（大小姐林淑敏+大家姐滕麗名）」走向，阿滕更順勢公開招募虐待大小姐大法：「其實我覺得呢，因為佢哋現實中對自己老細唔可以噉樣做，所以就寄情喺我哋嘅劇情入面，有個咁嘅正義之士出嚟、等佢哋對老細盡情報復。所以如果你哋想喺嚟緊劇情裏面睇我點樣虐待大小姐哩，絕對可以將啲意見寫落去（TVB官方社交網）留言區度，我會盡情幫你哋發洩！」、「依個我相信都係啲觀眾最鍾意睇嘅，我哋兩個鬥嚟鬥去、互相廝殺咁」、「邊個會贏，就睇你哋（觀眾）喇。」

安Bon組合有望再現 至於金城安除了被眾演員追問與Bonnie後續發展，更被認定與朱凌凌及李莫愁均相當「曖昧」，十分搞笑。對於安仔最終情歸何處，周嘉洛與「媽咪」一樣公開呼籲網民嚟緊踴躍畀意見、影響編劇最後決定：「其實我都知網民有好多都好鍾意安Bon呢個組合，我覺得大家可以反映吓，睇下大家個力去到邊度，呢啲嘢（人物關係發展）真係好難講架嘛…」、「你哋大量畀壓力我哋嘅編劇」，最後更貫徹其搞笑油膩Tone：「我諗咩唔重要嘅，我係為大家而生架！」阿蟹則順勢感激《愛‧回家》編劇團隊一直的努力：「我真係覺得我哋啲編劇編審好犀利，諗2000幾集出嚟喎，真係唔係咁簡單嘅。所以去到結局篇，我覺得可以畀觀眾參與多少少，一齊 brainstorm 吓。」