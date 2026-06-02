夫妻肺片｜吳若希驚爆前度一腳踏七船 湯盈盈睇錢嘉樂舞台劇咀蝦頭堅妒忌

由曹永廉、蕭正楠、吳若希、車婉婉主持兼任「婚姻求生教練」、一共10集的《夫妻肺片》，每兩集便會請來一組星級嘉賓，暢談婚姻生活、拆解夫妻日常「炸彈」，今次5位嘉賓森美、Eric Kwok、陳煒、周家蔚、湯盈盈及4位主持分成男子及女子組，大談兩性對「出軌」看法的大不同。

森美分享防異性埋身奇招 先說女子組，車婉婉直指：「有任何身體接觸，已經係出軌！」身為人妻的吳若希則分享了一段驚爆往事，原來其前度竟一腳踏七船，她表示：「問咗佢好多次，佢都話係兄弟，笑住話我呷醋。有晚唔知點解喺佢瞓覺時，我覺得要睇佢電話喇，一睇成個Message全部都係，仲要唔止一個（外遇），有成五、六個，甚至有女仔朋友同佢去咗澳門過兩日一夜！」湯盈盈又自揭不能看老公錢嘉樂的親熱戲，笑言試過老公與蝦頭（楊詩敏）於舞台劇有一場「冇借位」的咀戲，令於慶功宴上黑足成晚面，而嘉樂則自此沒有再叫盈盈出席任何慶功宴。

大爆城中 Top 3 偷情地點 至於人夫組則主力分享防偷食機會埋身奇招，森美透露曾被蘇民峰師傅一句「修心」，森美續說：「佢話我條命有爛桃花，一遇到就會即俾人知，你老婆第一個知，佢話你冇咩就唔好諗喇。」曹永廉則稱為了阻止自己於內地拍劇時失守，竟想到借用洪天明助手擋煞：「我叫佢瞓廳幫我攔住（門口）！」蕭正楠聞言狠批：「佢係擺個人喺度，防止自己行出去咋！」而森美與蕭正楠，二人的防止女性埋身殺手鐧就是將老婆的靚相set做電話Wallpaper，兩人席間更拿著手上的Wallpaper鬥靚兼鬥多花款，場面喧鬧。

而本集特邀香港偵探總會副主席李力恒任嘉賓，他大爆城中富豪界的「偷情奇案」，第一單是某企業大老闆被揭發與大廈清潔姐姐於垃圾房偷情，被踢爆後要奉上五層價值數千萬元的物業給太太作補償。另一宗則是一名城中富豪委託李力恒調查未婚妻，但由於該名未婚妻相當機警，最後李力恒要出動五架車及兩架電單車進行全方位跟蹤，最終驚揭該名未婚妻同時有五名男朋友之餘，更與同性閨蜜熱吻兼到私竇接受「小鮮肉服務」。李力恒還在節目中大爆城中Top 3 偷情地點，令吳若希極為雀躍。