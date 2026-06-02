Gin Lee飛台灣叉電restart 學識接受不完美自己

Gin Lee李幸倪推出全新派台作品《你快樂嗎》，新歌由徐浩一手包辦作曲、填詞同監製，黃兆銘聯合編曲。今次Gin不再唱慘情歌，反而跟大家一齊探討一個好直接、好赤裸的問題：「你快樂嗎？」Gin指這首歌的靈感來自日常生活中一個很容易被忽略的問題，「我哋好習慣問候人哋，但好少真係靜落嚟問自己：『我其實快樂嗎？』」

她透露錄音期間投放了很多真實情感，「可以話⋯⋯係一隻一邊錄一邊療癒自己嘅歌。」Gin希望透過音樂去擁抱每一個生活當中感到迷惘或疲倦的人，包括自己，「希望大家聽完之後，都可以搵到一個同自己和解嘅空間。」

早前原來Gin靜悄悄飛到台灣放假，不過她並非純粹去玩，而是去上有關身心靈的課程，「嗰幾日我完全放低工作，甚至連手機都少睇咗，專心學習。每日早睡早起，落堂就去望吓海、睇吓星星、放空吓，幫自己好好叉吓電。」這趟旅程最大的得着是學識會「留白」二字。她解釋：「平時喺香港工作節奏好緊湊，大腦好難停落嚟。適當嘅休息先可以行更遠嘅路。」返港之後，Gin覺得整個人能量滿滿，靈感都多了不少，「依家好有動力投入接落嚟嘅工作，希望可以用最好嘅狀態見大家！」