內田有紀50歲再婚帶旺事業 相隔30年再做日劇主角大玩母子戀

日本凍齡女星內田有紀，今日宣布以50歲之齡再度為連續劇擔正女一，並與男團timelessz的31歲成員寺西拓人拍檔，兩人相差19歲扮演螢幕情侶，上演一段甜蜜「母子戀」。

年齡相差19載

內田有紀今年4月初被爆再婚，與49歲經理人、電影《情書》的息影男星柏原崇修成正果，邂逅逾30年終於登記結婚成為夫妻。婚後的內田有紀立即帶旺事業，富士電視台開拍全新愛情劇《Last Note》，由她夥拍寺西拓人，今次是內田有紀相隔30年再次擔任日劇女主角，該劇安排今年7月9日開播，電視台官方己發布兩位主角的首張宣傳照，網民大讚兩人年紀完全不似相差19年。

五十路新挑戰

《Last Note》屬原創劇本，講述了一對年齡差距懸殊的男女之間一段愛情故事，兩人背景與人生經驗截然不同，而劇名「Last Note」代表香水經過時間揮發，直到香氣完全消散的最終階段餘韻，以帶出劇情描繪成熟男女之間，把一直隱藏著的情感綻放出來。內田有紀談到接邀約演出劇中角色時，她表示：「我覺得在這個年紀演出愛情劇是一個挑戰，年輕時我也曾演繹過愛情故事，但已經相隔多年。現在來到這個年紀，能否呈現出真實自然的表演和情感，對我來說是一個挑戰。」富士台暫時只公布男女主角陣容，其他演員名單將於日後發布。