鍾楚紅激罕現身 無意復出感動香港有出色電影人 感觸談故友谷薇麗(有片)

鍾楚紅自淡出幕前後，甚少公開露面。今日(2日)紅姑現身銅鑼灣出席首飾品牌店開幕禮，以一身全白色的飄逸長裙配薄紗主持剪彩儀式。紅姑受訪表示平時見到喜愛的珠寶首飾，都會買來收藏或配襯，「自己買喜歡的東西就最理想。」現年66歲的鍾楚紅仍保持一貫的仙氣與優雅，談到生活近況，她自言平時喜歡行山、影相，欣賞郊外大自然生態，「我享受自己一個人。」

鍾楚紅曾經舉行以香港為主的相展，她坦言，「都好開心以前影香港，因為許多建築物、地貌都改變，所以都係一種收穫，因為好多建築物都已拆卸，問到可會再開相展或以小動物為提出攝影，紅姑就反問：「呢啲仲人有興趣咩？我都影好多小動物，鍾意影昆蟲，行山都眼到好多唔同嘅昆蟲。」談到她與周潤發(發哥)合演的《縱橫四海》在內地4K重映，想起以前合拍戲點滴，「電影始終都曾經係我嘅事業，同埋我嘅成長都喺電影入邊，電影帶俾我好多，認識生活和整個世界。」問到與發哥合作的趣事，紅姑就直言，「每拍一場戲都會同導演傾，點可以順口啲同搞笑啲。」不過她自言除了行山或影相，甚少出街，亦沒有相約發哥同行，

寧睇戲多於拍戲

至於可有興趣復出幕前，她笑言，「鍾珍(經理人幫我檔晒，要過咗佢嗰關先。(有甚麼條件？)我諗現階段我鍾意睇戲多啲，睇到香港有咁多好嘅電影，咁多優秀又出色嘅創作人，我好感動。」她自言生活豐富，沒有特別懷念當年拍戲的日子，「我無嘢缺。」問到可會想跟影迷開見會聚舊，「我好耐無拍戲，無咁多影迷。」

盼來生再與谷薇麗做朋友

談到早前看林憶蓮演唱會，她大讚對方，「佢唔止歌手，仲係一個藝術家，我鍾意咗佢啲歌好耐。」當時她與陳慧琳(Kelly)站起來揮動螢光棒，看得非常投入，她笑言，「開心，睇演唱會都係想開心。」談到好友谷薇麗早前離世，她聞言即眼紅紅，「如果有來生，我都希望佢係我朋友。」接著感觸表示無法再談下去。