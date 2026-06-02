冼靖峰文佐匡回應被飛出LOONG 9疑團 Archie稱唔介意出道幾次

由冼靖峰(Archie)、文佐匡(Sean)、黃奕斌(大Hugo)、余宗遙(DEZ)、及黃星綽(Hugo)早前宣布以男子組合「SURFIVE」出道，其中Archie、Sean與黃奕斌本是LOONG 9成員，但他們一直未有參與LOONG 9的活動。日前Archie與Sean出席公司活動時，問到是否代表他們已退出LOONG 9，Archie說︰「一切聽從公司安排，公司想我哋係唔同範疇、唔同團體發展，我哋只可以盡力做，盡力跳好、唱好每首作品。」Sean也表示跟Archie的想法一樣，一切聽從公司安排。

Sean讚Archie跳舞有進步

Sean表示Archie在跳舞方面進步不少，他說︰「佢真係進步好多，我哋得好短時間去準備，佢都學得好快！」Archie稱Sean、Hugo很好，「因為隻舞係我哋自己編，Sean同大Hugo編，佢哋知道個detail位係邊，佢哋講得好清楚，所以就好快上手啦，全靠佢哋。」由於Archie是跳舞最差的一個，他坦言壓力很大，但大家都很願意指導他，大家都努力為件事做到最好。

仲要出道多幾次？

談到有網民指他們又組團再出道，笑他們出道多時，依然以新人姿態現身，Archie表示自己是第三次出道，「我心態當自己係新人去磨練自己，想保持住refreshing感覺，都想keep住有驚喜俾到大家。呢個組合，我鍾意，因為搵到好隊友好難，有佢哋4個係我福份！我唔介意再出多幾次道去搵好隊友……」在旁的Sean即謂︰「夠啦！last time啦！搵到啦嘛！」問到為何叫SURFIVE，他表示來自英文Surfing，因為5位成員都是來自不同選秀比賽，希望可以5兄弟像衝浪一樣，可以衝破不同難關，可以在未來路上互相照顧。