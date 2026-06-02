朱晨麗自爆有對象 與圈外人士了解中

朱晨麗、胡鴻鈞、杜小喬、黎燕珊、程可為等今日出席《24道採樣。耆談》放映會，節目以「臥虎藏龍的香港縮影」為主題，邀請24位具「氣節」的嘉賓人物進行訪談，記錄他們人生的節氣，再透過這24位不同演員，交織演繹他們的奮鬥故事，節目出品人唐世煌先生，談到節目構思，概念源自於他的父親，他說：「爸爸過身之後，我打開個盒，發現爸爸原來有想過我做醫生、工程師等等，但我全部都做唔到，後來我身邊識到好多不同界別嘅人，所以就借佢哋嘅力嚟鼓勵年青人。」

朱晨麗在節目中演繹楊余夏卿女士，她是前香港藝術中心監督團主席。朱晨麗重現楊余夏卿女士陪伴母親面對阿茲海默症的歷程，透過蝦多士的味道延續親情與記憶。楊余夏卿女士更分享如何以文字與飲食文化承載愛與責任，並將這份力量延伸至藝術教育與社會，提醒觀眾「最珍貴的是懂得珍惜身邊的人，以及當下每一份溫情」。

日前朱晨麗被人拍到一身causal打扮孕味濃，她接受訪問時表示自己體重跟以往差不多，一直有keep fit，下次出街不會再隨便著衫，免得引起不必要的誤會。談到她的感情狀況，她表示正在跟一位圈外人了解中，並稱互相對大家有好感，但暫時未拖手。她直言自己每次拍拖都以結婚為目標，所以一定會了解清楚再作下一步發展。