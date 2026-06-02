陳瑞輝與fans睇新歌MV首播眼濕濕 自爆曾淚崩喊到似《喜劇之王》滴鼻涕

MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)昨日推出第二首個人單曲《是日戀愛》，為迎接第⼆胎的誕⽣，現身銅鑼灣「快閃」為新歌宣傳，與⽪寶寶(fans暱稱)在戶外大電視下共同⾒證新歌MV⾸播，並親自向在場的fas派發鮮花。Frankie受訪時表示，「呢個經歷都好夢幻。」他坦言看MV首播都有點眼濕濕，「重新感受拍MV時對感動的投入，仍然有少少悸動。」

新歌由舒文監製、陳可為作曲、黃兆銘編曲、Oscar填詞，並請來趙善恆(恆仔@ToNick)執導MV，非常虐心。Frankie解釋，經過兩次《W.T.F. Live》演唱會後，發現自己適合唱慘情歌，「發現觀眾都好想再聽多啲，所以就搵慘情歌demo。」他跟Oscar分別聽demo時，浮現在腦海的慘情畫面，交由對方創作，「我同佢講真係要好慘，淋雨跪喺條街喊，千祈唔好笠喺被竇喊，(係咪親身經歷？)唔好咁睇得起我，係大家睇韓劇嗰啲。」MV尾聲有Frankie演的男主角因失明爆喊畫面，「拍咗幾take，但第一take係最好，但無用眼藥水，都要多謝導演恆仔，故事劇情好好，好清楚角色情緒變化。」

問到是否人生喊得最崩潰的一次，Frankie就表示拍《麻甩媽咪》時最崩潰，「記得當時睇playback，喊到好似《喜劇之王》，鼻水都滴咗出嚟。」他坦言以前沒太多感情起伏，但隨著拍戲經驗累積，淚腺愈來愈發達，「好多嘢都好有感覺，對情緒愈來愈敏感。以前我睇動漫唔會喊，而家睇好多動漫都會喊，尤其熱血、兄弟情，好多時都會喊。」例如現在重睇《男兒當入樽》才會感動落淚。他認為參演舞台劇亦有幫助，「個人會鬆啲，敢俾大家知多啲自己嘅嘢。」他笑言派花也沒那麼害羞。問到「FING」小組兄弟中，哪一位最易落淚，Frankie不假思索就答道：「眼淚王子一定係王智德，AK同Lokman都好相似，容易情感爆發。」他笑言與3位兄弟同樣感情豐富，開《W.T.F. Live》都有攬住爆喊

唔敢立flag剃光頭 談到他日前在電台訪問中，透露視剃光頭為人生bucklet list之一，他解釋，「出道前已有這諗法，因為身邊有人剃完頭，mind set唔同晒，好似得到啟發，就覺得幾好。」他笑言已收到不少fans的AI「光頭製圖」，不介意為演角色剃頭。不過，談到公開爭取，他就猶豫，「如果下個月剃，就趕唔切留長頭髮開團Con。」最後談到《IT狗2.0》反應理想，他坦言希望台前幕後班底再合作，「如果可以拍賀歲片都好期待，大家都好唔捨得。」