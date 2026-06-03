風車草新劇《回憶的味道》轉場西灣河 梁祖堯預告親自下廚邀觀眾上台試食

風車草劇團昨日舉行記者會，宣布繼《回憶的香港》後，原班人馬梁祖堯、湯駿業(Ah Dee)、邵美君及彭秀慧相隔7年，將攜手演出的全新劇目《回憶的味道》，由8月6日起於西灣河文娛中心劇院一連公演14場。Ah Dee坦言今次演出帶有自肥成份，預告屆時會演唱與食物有關的有趣歌曲，會呈現劇迷提供的家傳食譜，並邀請觀眾上台即時品嚐美食，絕對是一個沉浸式參與的舞台劇。阿祖更表示：「到時我會喺台上面下廚，大家喺劇場入面就會聽到爆鑊聲，亦會聞到啲香味，包保你會有生理反應，流晒口水。我有信心可以將劇迷提供嘅食譜重現眼前。」

時機成熟 談及7年後再次創作系列作品《回憶的味道》的因由時，阿祖道：「上次回憶的香港係一個自肥嘅計劃，嗰陣純粹係演員同幾位創作人想叉電，同埋想重新連結呢個地方，所以有《回憶的香港》。一直好想再做part 2， 最近時機成熟，大家有期，又搵到西灣河文娛中心劇院，所以就去馬。」Ah Dee補充說，「因為當提起一種食物嘅時候，會諗起同邊個食，發生乜嘢事，入面可以有好多故事。同埋做資料搜集嘅時候，發現好多家族食譜，再加上好多唔同小店嘅故事，都同我哋息息相關，所以我哋雖然由食物開始，但整個劇場都會同我哋呢個香港有關。」

談劇場禮儀 談到劇團今年不入選康文署場地伙伴計劃，失去葵青劇院「主場」，Ahdee直言難找場地演出，「好多人演出好多人要租場，做完呢次都唔知幾時有下個地方，所以有幾多做幾多，希望有下一個場地，再諗啲更好玩嘅show。」雖然只得14場，但感謝康文署幫忙，阿祖坦言：「冇得加喇，已經盡晒。」至於早前早前舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》發生先口角後動武的流血事件，阿祖亦有留意，他無奈表示，表演者無法控制觀眾，語重心長表示，「劇場呢個咁寶貴嘅環境，需要大家一齊保護，好脆弱。」